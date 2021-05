Z házenkářů Jiskry tak mají po sezoně jen druholigoví muži. „Muži béčka a ženy už zahájili trénink. Připravují se na to, jestli se začne. Moc v to ale nevěřím,“ vyjádřil se.

Jeho soud je podložený důkladnou znalostí situace. S postupy z oblastních přeborů do lig by to nějak šlo, zájem o účast v republikových soutěžích dlouhodobě není velký. Třeba moravská skupina druhé ligy mužů není už druhý rok doplněna na plánovaný počet dvanácti účastníků. „Postoupit by se dalo, ale myslím si, že v jihomoravském přeboru, kam spadáme, by o to nikdo zájem neměl,“ předpověděl.

Proto očekává, že se soutěž dohrávat nebude. „Nemyslím si, že je to pravděpodobné. Soutěž se jen těžko dohraje v plném rozsahu. Vidím to maximálně na nějaké dva turnaje,“ sdělil.

I z těch může sejít. Současná situace je se zavřením obou očí přijatelná pro trénování, méně už pak pro hraní zápasů. „Ani přebor nemáme zrovna okolo komína. Jezdit někam sto osmdesát kilometrů bez možnosti se po zápase umýt, to není nic, co bychom si přáli,“ nechal se slyšet.

Jak je Jiří Fiala skeptický k restartu soutěží dospělých, mládež by na hřišti viděl rád a co nejrychleji. „Pro ně je to důležité z hlediska motivace. Děti potřebují hrát zápasy, jinak o všechny přijdeme,“ obává se černého scénáře ohledně budoucnosti ryze českého sportu.