Obešlo byl na lopatkách už několikrát. Dokázali byste se zvednout, kdyby vám soupeř povolil ve dvou setech uhrát pouhé čtyři míčky? Na to musíte mít neskutečné sebevědomí. Hráč, který pochází z vesničky Ohaře, ho má. Dokázal to v Hradci Králové, kde byl právě v takové situaci v zápase Vlastimilem Bubnem.

V duelu ve východočeské metropoli zvládl dokonce dva obraty. Pár minut před Vlastimilem Bubnem stolní tenis znechutil i Michalu Lebedovi. Soupeře srazil na kolena po prohraném prvním setu.

Nůž na krku měl i minulý čtvrtek, kdy HB Ostrov hostil druhý TTC Ostrava. S Jakubem Kleprlíkem prohrál set 11:4 a dobře se pro něj nevyvíjel ani ten druhý. Jenže pak tam zase kopl dvojku a soupeře přehrál. „Sprostě jsem si zakřičel a pak jsem byl takový, jaký jsem chtěl být,“ prozrazuje Michal Obešlo recept na herní zlepšení.

Když o den později v Havířově prohrával s Ondřejem Bajgerem 2:0 na sety, byl zase v důvěrně známé situaci. Poradil si s ní podle očekávání – 11:4, 11:8, 11:9 a vyhrál. I proto si vysloužil respekt od manažera klubu. „Michal je válečník, rváč,“ smeká Miroslav Jinek a dodavá: „Když jsem skládal tým pro extraligu, tak byl pro mě první volbou. Právě pro tu míru bojovnosti a naprosto profesionální přístup,“ svěřuje se.

Přesto všechno v Havlíčkově Brodě přemýšlí, jak Michala Obešla nastartovat ještě dříve, než mu poteče do bot. „Přijde mi, že chodí na zápasy až přemotivovaný,“ nachází možnou příčinu šéf klubu a situací se zabývá i trenér Bohumil Vožický: „Bavíme se o tom. Rád bych mu pomohl, aby první sety neměl takové. V přípravě na zápas to nebude. Všímám si ho, je velmi poctivý. Rozcvičuje se důsledně, takže to asi bude v hlavě,“ uvažuje.

Obraty Michala Obešla

16. ledna: H. Králové – HB Ostrov 1:3, M. Lebeda – Obešlo 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 3:11), Buben – Obešlo 2:3 (11:1, 11:3, 11:13, 10:12, 7:11). 21. ledna: HB Ostrov – TTC Ostrava 3:0, Obešlo – Kleprlík 3:1 (4:11, 11:8, 11:5, 11:6), 22. ledna: Havířov – HB Ostrov 1:3, Bajger – Obešlo 2:3 (11:9, 11:8, 4:11, 8:11, 9:11)