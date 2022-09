Postoupili jste, jak byste zhodnotil výkon vašeho týmu?

Dnes jsme ukázali sílu jako tým. Přestože nehrajeme v ideální formě, tak jsme dokázali vyhrát alespoň dva zápasy a postoupit do play-off. Jinak Izrael se mi líbil. Jedná se o mladý tým s velkým potenciálem. Ukázali velký talent a do budoucna se s nimi musí počítat. Evropský basket už je takový, že skoro každý zápas je vyrovnaný. A vyhecovaný. Jsem rád, že jsme ho dnes zvládli.

Radost i úleva. Basketbalisté zvládli klíčovou bitvu a postoupili do osmifinále

Ve druhém poločase jste znovu ztratili téměř dvacetibodové vedení…

Když Izraelci dotahovali, změnili na nás taktiku. Museli jsme se s ní zase poprat. Chvíli nám trvalo, než jsme se rozkoukali. Nicméně v těch důležitých momentech jsme dokázali jejich střelce ubránit. A naopak dát koš na druhé straně. Myslím, že dnes jsme se semkli a ukázali skvělý týmový výkon. Urvali jsme to společně se skvělými fanoušky, kteří byli neuvěřitelní po celý turnaj. Neustále nás hnali dopředu.

Jak jste se cítil v klíčovém zápase skupiny?

Kotník mě už tolik nebolel, ale samozřejmě tam byl vidět ten dvoutýdenní tréninkový výpadek. Potřeboval jsem se do toho fyzicky dostávat. Hodně jsem vždy vyvíjel tlak sám na sebe. Takže to pro mě nebylo po zápase s Finskem vůbec jednoduché.

Jak bylo pro vás důležité, když vám, po střeleckém trápení s Finskem, spadla hned první střela do koše?

To je pro mě vždy důležité. Já jsem takový, řekněme střelec, u kterého závisí na tom, jak se mu daří první střely. Určitě jsem bojoval s takovou střeleckou nejistotou, protože jsem netrénoval. Neodehrál jsem ani moc zápasů. Dnes jsem se po zranění poprvé cítil na hřišti dobře. Určitě mi to dodalo sebevědomí, když mi tam spadly první tři střely.

Odehrál jste přes dvaatřicet minut. Je už váš kotník v pořádku?

(úsměv) Dělám, co můžu. Furt to není ideální. Ale, když to srovnám se zápasem proti Polsku, který jsem odehrál prakticky na jedné noze… Dnes už jsem se cítil dobře. Když na té zraněné noze hrajete a víte, že to jde, tak vám to dodá sebedůvěru. Trochu na ten problém zapomenete. A to jsem přesně potřeboval. Tím, jak jsem toho moc neodtrénoval, byl tento zápas pro mě důležitý.

Není čas na nářky. Musíme se zmobilizovat, burcuje asistent trenéra Luboš Bartoň

Myslel jste na něj při zápase?

Tolik ne. Samozřejmě nemůžu hrát atletický basket, jak jsem zvyklý. Proti Polsku to byl nejhorší zápas. Furt jsem myslel na ten kotník. Jak mám na něj dopadat. Vyhýbal jsem se střetům. Proti Finsku už to bylo lepší. Dnes jsem na to zapomněl úplně. Dokázal jsem i napichovat míče do šestky. Dnes jsem byl v úplně nejlepším zdravotním stavu od zranění.

Říkáte, že ještě stoprocentně nejste úplně zdravý. Tak na kolik procent odhadujete pevnost vašeho kotníku?

Nevím a nechci nic vyjadřovat číselně, aby se to pak nevyužívalo proti mně. Já už jsem byl sebevědomý po utkání s Finskem. I když to byl z mé strany příšerný výkon, tak jsem si z něho odnesl jedno pozitivum. Že se na té noze už dá hrát. Bylo to, řekněme, o padesát procent lepší než proti Polsku minulý pátek. To mi dodalo sebevědomí do dalšího zápasu a hlavně na to přestanete myslet, což je ze všeho nejdůležitější.

Na rozdíl od předchozích zápasů vám vycházelo úplně všechno. Čím si to vysvětlit?

Myslím si, že jsem se poprvé cítil jako já (smích). Když jsem stoprocentně zdravý, i když stoprocentně ještě ne, tak jsem byl nastavený tak, že já už ten výkon mám. Každý hráč pak přijímá svoji roli trochu líp. Já jsem byl rád, že jsem mohl zažít v Praze alespoň jeden takovýto zápas. Před skvělou návštěvou, vždyť dnes zase dorazilo dvanáct tisíc lidí. Samozřejmě jsem vnímal kolik lidí na nás chodilo. Na lavičce jsem se hodně trápil, protože tam nejsem v nároďáku zvyklý sedět. Navíc nehrát takhle důležité zápasy v reprezentaci… To jsem protrpěl. Nakonec jsem spokojený a strašně šťastný, že jsme postoupili alespoň ze čtvrtého místa.

Pověděl jste, že tým na vás spoléhá. Jak pro vás bylo stresující, že jste mu nemohl pomoct?

Hrozně. Nikdy jsem to nezažil. Tým mi věřil, že se vrátím. Já jsem se snažil co nejdříve, protože je to pro mě basketbalová rodina. Chtěl jsem být v O2 areně, zažít si tu parádní atmosféru. Jsem rád, že se lidi zase začali zajímat o basket. Ten turnaj to potvrdil. Jsem šťastný, že jsem si mohl pořádně zahrát alespoň dva zápasy. Teď věřím, že zdravotní forma půjde nahoru.

Hruban po těsné výhře: Zasekli jsme se, vrátili jsme se ale ve správnou chvíli

Znovu se potvrdilo, že se národní tým umí připravit na rozhodující zápasy. V čem jsou pro vás jiné?

Upřímně řečeno, na tomto šampionátu byl pro nás každý zápas důležitý a některé i před tímto byly rozhodující Pokud jsme dnes chtěli pomýšlet na postup, museli jsme vyhrát. Dnes jsme určitě předvedli nejtýmovější výkon v obraně. Myslím, že to byla identita, která nám v předchozích zápasech chyběla. Dostávali jsme spoustu bodů, a to se pak hraje i v útoku trochu jinak. Přestože i dnes přišel výpadek ve třetí čtvrtině, tak jsme po celý zápas bránili dobře. Vypomáhali jsme si. Bylo to velice povedené vítězství.

Spadne z vás teď tlak a play-off si pojedete do Berlína užít?

Kdybychom šli na jiný tým než na Řecko… Je to jenom odraz toho, jak se turnaj vyvíjel, s čím vším jsme se museli vypořádat.

V osmifinále vás čeká vítěz jedné ze skupin v čele s hvězdným Jannisem Antetokounmpem. Vy jste proti němu odehrál jednoznačně nejvíce zápasů. Co poradíte trenérům?

(směje se) Nevím, jestli je moc rad, které by fungovaly, jak Jannise zastavit. Určitě to nebude jenom o něm. Musíme se snažit, abychom mu hru co nejvíce otrávili. Musíme si v obraně na něj vypomáhat. Zkoušet ho zdvojovat. Jak se dostane k souboji jeden na jednoho, tak se nedá zastavit. Řecko je velice nepříjemný soupeř se zkušenými hráči. Bude to velice náročný zápas, ale já jsem rád, že se nám podařilo si s nimi zahrát.

Glosa Zdeňka Zamastila: Na půl plynu Saty týmu nepomůže

Další zápas vás čeká za dva dny, stačíte se úplně vykurýrovat?

Je dobře, že se můžeme více připravit na takhle silného soupeře. Atypického s Jannisem Antetokounmpem. Myslím, že je společně s Lukou Dončičem nejlepším střelcem dosavadního průběhu šampionátu. Ten hráč se prakticky nedá bránit jeden na jednoho, budeme muset vymyslet, jak si na něj vypomáhat, jak ho zdvojovat. Kdyby se mě někdo zeptal před šampionátem, koho si přeju pro osmifinále, tak by to určitě nebylo Řecko. Takhle jsme to ale měli dané. Nicméně postup je postup, a to byl náš hlavní cíl.

Před třemi roky jste na mistrovství světa Řeky i s Antetokounmpem sice neporazili, ale uhráli potřebný rozdíl ve skóre. Hvězdný hráč se vyfauloval.

To je sice pravda, ale Jannis je teď na úplně jiném levelu než před třemi roky. Je vidět, že si zvykl na FIBA pravidla. Když jsme proti nim hráli v Číně, tak s nimi měl problémy i v předchozích zápasech. A my na tom postavili taktiku. Řecko nespoléhá jen na něj. Má zkušené euroligové hráče. Úžasný je rozehrávač Calathes, který nám vždycky dělal problémy. Nemůžeme se připravovat jenom na Jannise. Jejich hra je hrozně variabilní. Má ve svém středu zkušené borce, také atlety. Bude to zajímavé. V utkání jsme outsidery a nic se od nás neočekává. To je přesně to, co nám nejvíc vyhovuje. Alespoň z nás trochu spadne tlak, i když pražská atmosféra nám bude chybět.