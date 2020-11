Před rozjezdem jsou sportovní giganti, fotbal a hokej. „Ještě čekáme na upřesnění podmínek, za jakých by měla soutěž být znovu zahájena,“ prozradil tiskový mluvčí FC Vysočina Jihlava Miroslav Fuks. „Pokud to bude schváleno, měli bychom nastoupit už v neděli v televizním utkání na Dukle,“ dodal.

Termíny startu soutěží musí schválit hygienici. Také hráči potřebují čas na přípravu. „Do základní formy se mohou dostat zhruba po deseti dnech tréninku,“ uvedl jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban.

Vedle zmíněných populárních sportů se mohou rozjet také volejbal, basketbal a házená.

Pokud dostanou zmíněné povolení, termín restartu znají házenkáři. „Domluvili jsme se s dalšími kluby z extraligy na tom, že zahájíme příští víkend, tedy čtrnáctého a patnáctého listopadu,“ oznámil Zdeněk Materna, místopředseda Sokola Nové Veselí.

Dalších sportů se to (zatím?) netýká. „Začátek naší extraligy není dosud stanoven, protože testovat hráče je v našem sportu finančně neúnosné,“ řekl manažer HB Ostrov Miroslav Jinek.

Přesto už mají brodští stolní tenisté restart tréninkového procesu za sebou. „Trénujeme,“ potvrdil Jinek. „Držíme velmi přísná bezpečnostní opatření. Snažíme se hráče držet stranou jakéhokoliv kontaktu, do haly jim vozíme i jídlo,“ prozradil.

Jinek upozornil na další velké úskalí. Opravdu tvrdé podmínky ohledně testování zdraví hráčů. Testy by měly proběhnout před každým odehraným soutěžním duelem…

To je především v hokeji velký problém. „Hlavně neznáme podmínky avizovaného testování,“ poukazuje Ščerban. „Jaké testy se mají používat? Například jedno PCR testování týmu vyjde na zhruba padesát dva tisíce korun. Pokud by se opravdu mělo testovat před každým zápasem, tedy až třikrát týdně, vyjde to skoro na půl milionu měsíčně. A hrát se má bez diváků,“ poukazuje rovnou na jeden z výpadků příjmů Ščerban.

S podobnou restrikcí zásadně nesouhlasí v konkurenční Třebíči. „Z ekonomického hlediska první ligy a pohledu Horácké Slavie je testování naprosto nepřijatelné,“ má jasno její šéf Martin Svoboda. „Už v současné době se kluby potýkají s ekonomickými problémy. Já si nedovedu představit, že by se k tomu přidalo ještě tohle.“

Kluby proto věří, že dosáhnou alespoň na nějakou podporu: „Věřím, že částečně nám na to finančně přispěje svaz, zbytek musíme uhradit my,“ uvedl Materna. „Zásah do rozpočtu to bude. Z mého pohledu to navíc nedává smysl. Nechápu to a zamýšlím se nad tím, proč hráči, kteří covid už prodělali, se musí také testovat.“

Na finanční náročnost poukazuje rovněž fotbalová Vysočina. „Samozřejmě, že jsou povinné testy výdaji navíc,“ přitakává Lukáš Vaculík, sportovní manažer klubu. „Ale chápeme, že situace není jednoduchá a především: Všichni chceme hrát. Máme v týmu mladé hráče, kteří potřebují zápasovou praxi. Je to všechno nepříjemné, ale my se s tím srovnáme. Také věřím, že minimálně část vydaných peněz dostaneme zpět díky vypsaným dotacím.“

Sport se postupně začíná vracet. S potížemi, ale s nadějí, že se vše časem vrátí do normálu. Prvním velkým utkáním na Vysočině po restartu by mělo být pravděpodobně příští sobotu extraligové házenkářské utkání Nové Veselí – Kopřivnice.

KAREL LÍBAL s využitím podkladů reportérů Deníku