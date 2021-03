Další díl Výstavy za okny Vol. 2 Co to sbíráš? pokračuje od března ukázkami lidového textilu ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov.

Foto: Muzeum Vysočiny Pehřimov

Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřeme, jakmile to bude možné. Začínáme přepestrou paletou lidových sukní, především takzvaných šerek. Šerky vyráběli místní tkalci tak, že na stav natáhli lněnou osnovu, kterou pak protkali pestře obarvenou vlnou. Nabídka vzorů byla velmi omezená (v podstatě jen proužky, případně kostičky), zato barev se naši předkové nebáli: kombinace jasně zelené s fialovou a červenou není nijak výjimečná. Taková šerka pak hřála nejen na dotek, ale i na pohled. Tak se přijďte „ohřát“ před muzejní okna, třeba naleznete i novou módní inspiraci.