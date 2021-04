Motokrosový areál v Pacově se pomalu probouzí do nové sezony. Zvolna a relativně v poklidu. „Naše naplánované závody zatím v ohrožení nejsou. Věřím, že se vše uskuteční podle plánu,“ uvedl správce závodiště na Propadu Jan Smolek.

Pacovská trať patří mezi jezdci mezi ty nejoblíbenější. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Na optimistickou notu ho ladí termínový kalendář. O lesklé věnce by se v Pacově mělo jezdit až ve druhé polovině léta. „Mistrovství republiky máme naplánované na devětadvacátého srpna, takže doufáme, že se to snad do té doby nějak vyvrbí,“ konstatoval. Dva týdny před tím si pořadatelé připravenost na velkou akci otestují regionálním závodem.