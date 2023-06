Motokros v Pacově slaví šedesátiny. O víkendu přijedou gratulovat účastníci ME

/FOTOGALERIE/ V sobotu čtyřiadvacátého června bude Pacovský Propad hostit Mistrovství Evropy v classic motocrossu ECMO-IMBA. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný závod ME, ze závodu rovnou vzejdou kontinentální šampioni. Organizátoři závodu si zároveň připomenou šedesát let motokrosu v Pacově. V naší fotogalerii si můžete připomenout některé pacovské závody z minulých let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V sobotu se jede v Pacově závod mistrovství Evropy v motokrosu. | Foto: Jaroslav Loskot