„Ztratili jsme důležité body boji o play-off a nezbývá nám nic jiného, než se soustředit na domácí zápas s Troopers,“ zná následek porážky trenér Pelhřimova Petr Zajíček.

Hosté si musí skutečně drbat hlavy. Body ztratili naprosto zbytečně. Největším problémem byla nekoncentrovanost, která umožnila Kopřivnici dvakrát slepit větší počet branek do krátkého časového úseku.

Poprvé se to domácím povedlo hned v první třetině. Pelhřimov sice rychle získal vedení, ale srovnal Matúš a Kopřivnice pak během necelých dvou minut proměnila skóre z 1:1 na 4:2. Další trhák se jí povedl na konci druhé třetiny. To během jediné minuty poskočilo skóre z 5:3 na 7:3. Jak se později ukázalo, mělo to pro Pelhřimov fatální následky.

KOPŘIVNICE – PELHŘIMOV 7:6

Branky a nahrávky: 7. Matúš (Opatřil), 10. Zátopek (Strnad), 10. Lichnovský (Kostelník), 12. Matúš (Opatřil), 22. Opatřil (Baďura), 39. Matúš (Kostelník), 39. Opatřil (Zátopek) – 4. Kocián (Fučík), 11. Kocián (Mozr), 24. Sláma (Knězů), 54. Kocián (Fučík), 54. Brothánek (Zrzavý), 60. Kocián (Knězů). Rozhodčí: Hudeček a Rochovanský. Vyloučení: 2:3, navíc Mozr (P) OT. Využití: 1:0. Diváci: 95. Třetiny: 4:2, 3:1, 0:3. Pelhřimov: Kuchař – Kocián, Švrkala, Knězů, Zrzavý, Poduška, Vlach, Mozr, Fučík, Smejkal, Šulc, Brothánek, Sláma, Běhounek.

Ostatní výsledky: Letka Toman – Opava 6:5 po prodloužení, Třebíč – Klobouky 9:5, Horní Suchá – Svitavy 3:2, Troopers – Hranice 16:4.