S největšími ambicemi odcestoval v úterý na kontinentální šampionát osmnáctiletý Eduard Kubelík, který je členem klubu Atletika Jihlava. Předběžně byl přihlášen na stovku, dvoustovku a do sprinterské štafety, jeho nejsilnější disciplínou je běh na dvě stě metrů. Sám se netají tím, že na delší sprinterské trati myslí na medaili.

Stejně mluví i lidé z Kubelíkova okolí. „Mezi juniory je letos v evropských tabulkách druhý v běhu na dvě stě metrů, o medaili by běžet měl,“ uvedla na adresu Eduarda Kubelíka jeho trenérka Eva Suchá. Na domácím juniorském mistrovství 20. června Kladně vytvořil mladík pocházející z Třeště časem 20,89 juniorský národní rekord a formu potvrdil i na následném mistrovství republiky dospělých ve Zlíně, kde skončil pro změnu na stovce jako jediný osmnáctiletý finalista v osobním rekordu 10,51 pátý. „Zda bude v Tallinnu startovat i na stovce, se ještě budeme rozhodovat. Naopak počítáme s tím, že Eduard poběží štafetu 4x100 metrů, která také nemusí být bez šance na úspěch,“ poznamenal Eva Suchá.

Start na 200 metrů a v štafetě 4x100 metrů čeká také osmnáctiletého Matouše Budiga z TJ Nové Město na Moravě. „Je to pro mě první takováto evropská mezinárodní zkušenost, už účast na mistrovství Evropy pro mě bude zážitek. Na dvoustovce bych chtěl zaběhnout čas 21,10 až 21,15 dostat se do semifinále. Kdyby z toho bylo finále, bylo by to i pro mě samotného překvapení,“ naznačoval svoje šance Matouš Budig. Na červnovém mistrovství republiky ve Zlíně běžel novoměstský svěřenec trenéra Petra Hubáčka dvě stě metrů v osobním rekordu 21,39 a ve finále skončil rovněž jako jediný osmnáctiletý na šestém místě.

Stejně jako Eduard Kubelík i Matouš Budig byl ve Zlíně členem juniorské štafety 4x100 metrů, která doběhla mimo soutěž ve druhém nejlepším čase. „Kdyby se nám štafeta v Tallinnu povedla, může být hodně vysoko,“ připomněl Matouš Budig.

Osmnáctiletý Michal Krátký a sedmnáctiletý Ondřej Veselý jsou členy oddílu Spartak Třebíč a na juniorském šampionátu v Tallinnu se postaví na start běhu na 400 metrů překážek. Juniorský domácí titul získal v Kladně časem 52,35 a osobním rekordem Michal Krátký, přestože třebíčskou jedničkou měl být na mistrovství republiky Ondřej Veselý.

Ten skončil v Kladně časem 52,47 druhý, což je rovněž jeho kariérním maximem. „Ondřej Michala letos pravidelně porážel, ke změně došlo právě až na mistrovství republiky. V Tallinnu může být znovu všechno naopak, ale Michal Krátký má podle mě větší šanci na úspěch. Nejlepší překážkáře budou čekat rozběhy, semifinále a finále, to by mělo víc vyhovovat Michalovi, který je vytrvalejší,“ odhadoval třebíčský trenér Jiří Kliner. Do jeho tréninkové skupiny patří v klubu Michal Krátký, zatímco Ondřeje Veselého připravuje Josef Vomela.

Oba překážkáři se dále nominovali do štafety 4x400 metrů, která rovněž nemusí být bez šancí na hodnotné umístění. Ve Zlíně třebíčští překážkáři nestartovali. Ondřeje Veselého trápila v minulých týdnech bolest okostice, na mistrovství Evropy už odjížděl bez zdravotních komplikací.

Kromě čtyř mladých vysočinských atletů se tallinnského juniorského šampionátu účastní i oba zmínění trenéři Eva Suchá a Jiří Kliner. Ten má ovšem v reprezentaci na starost vícebojaře, tedy jabloneckého Františka Doubka a kolínskou Natálii Olivovou. Celkem reprezentaci České republiky tvoří 28 juniorů a 26 juniorek.

Z časového rozpisu vysočinských atletů

100 metrů junioři (Eduard Kubelík)

Čtvrtek 15. 7. v 11.50 (rozběhy), 16.45 (semifinále); pátek 16. 7. v 17.10 (finále)

200 metrů junioři (Eduard Kubelík, Matouš Budig)

Pátek 16. 7. v 19.45 (roz.); sobota 17. 7. v 16.00 (sf), v 18.05 (f)

400 metrů překážek junioři (Michal Krátký, Ondřej Veselý)

Pátek 16. 7. ve 12.50 (roz.); sobota 17. 7. v 15.20 (sf); neděle 18. 7. v 16.10 (f)

4x400 metrů junioři (Michal Krátký, Ondřej Veselý)

Sobota 17. 7. v 11.55 (roz.); neděle 18. 7. v 19.20 (f)

4x100 metrů junioři (Eduard Kubelík, Matouš Budig)

Neděle 18. 7. v 11.00 (roz.), v 16.50 (f)