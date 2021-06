TK Pelhřimov prošel tříkolovou soutěží naprosto suverénně, když ztratil pouhá dvě utkání. Postupně porazil 8:1 TK Sezimovo Ústí a rovněž 8:1 LTC České Budějovice a ve finále 7:0 (chlapecké čtyřhry se po dohodě oddílů za rozhodnutého stavu nehrály) TK Jindřichův Hradec. „Vítězství našeho staršího žactva v soutěži není překvapením, věděli jsme, že máme v této kategorii výborné hráče a hráčky,“ poznamenal ke klubovému úspěchu mládežnického družstva předseda klubu Evžen Reich.

V totožné sestavě dominovalo družstvo už v kategorii mladšího žactva. „V silném ročníku se sešla dobrá parta. Pokud u tenisu vydrží, budou v rámci oblasti za dva tři roky v dorostu opět nejlepší,“ zdůraznil Evžen Reich.

Řeč je v první řadě o ročníku 2007, který mají v rodném listě Lukáš Šefčík, Filip Bryol, Jakub Kylsán a Nela Marešová. O rok mladší jsou Jakub Zeman a Sára Vokřínková. Právě tato šestice letošní soutěž družstev staršího žactva za Pelhřimov odehrála. „Starší žáci už chodili hrát za dorost, v této věkové kategorii nám teď zkrátka hráči chyběli,“ připomínal Evžen Reich.

Lukáš Šefčík navíc vyhrál oblastní přebor jednotlivců ve dvouhře a spolu s Filipem Bryolem ve čtyřhře. Nela Marešová se Sárou Vokřínkovou došly ve čtyřhře do finále.

Do republikového mistrovství staršího žactva na konci srpna v Rakovníku čekají mladé pelhřimovské tenisty a tenistky tradiční letní turnaje. „ V Rakovníku to bude těžké, chceme vyhrát první kolo a udržet se v soutěži co nejdéle,“ nastínil plán předseda pelhřimovského tenisového klubu.

Na základě zkušeností z minulých let počítá s tím, že řada soupeřů sestaví nové soupisky, pravidla umožňují doplnit do sestav nové hráče a hráčky z dalších zemí Evropské unie. „My touto cestou jít nechceme, na republice budou hrát ti, kteří si to vybojovali,“ dodal Evžen Reich.

Mládež ostatních vysočinských tenisových klubů na účast na republikových turnajích smíšených družstev nedosáhla, vítězství na jihu Moravy těsně uniklo staršímu i mladšímu žactvu HTK Třebíč.