Bojovníci pelhřimovského SK Taekwondo Lacek odjížděli na evropský šampionát klubů bez větších ambicí. Neměli možnost trénovat. O to více překvapují jejich výsledky. Po dvou dnech měli už pět medailí, Jiří Šťastný se v neděli stal mistrem Evropy v juniorské kategorii nad sedmdesát osm kilogramů.

Jiří Štastný je mistrem Evropy. | Foto: Petr Lacek

Byl z toho v šoku ještě druhý den v poledne. „Co na to říkám? Vlastně nic. Do Chorvatska jsem si to jel užít, teď mám titul,“ marně hledal slova.