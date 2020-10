Není divu. I když její celek v uplynulém a nakonec anulovaném ročníku patřil mezi příjemná překvapení soutěže, držel pátou příčku, stále jeho hráčky i příznivci očima sledují spíše spodek a ne špičku tabulky. „Myslím si, že v lize jsou tři slabší týmy, ale to nic nemění na tom, že nás čeká boj o záchranu. S tím se musíme smířit a přistupovat tak k tomu,“ tuší potíže a zároveň burcuje.

Česká ženská kuželkářská základna není veliká. Třetí liga už se několik let pro nezájem klubů nehraje a i v té druhé počet týmů ubývá. Otázkou je, zda i za toho stavu je redukce počtu týmů v nejvyšší soutěži krok správným směrem. „Ukáže to čas, ale můj názor je ten, že dvanáct kvalitních týmů v republice máme. Proto snížení počtu týmů v první lize nepovažuji za dobré řešení,“ tvrdí Jana Braunová.

Nepozdává se jí ani častý argument, že se tím uvolní termínový kalendář. Volné víkendy by mohly být využity pro soustředění či přípravné zápasy reprezentace, ostatní hráčky by dostaly možnost trávit víc času s rodinami. „Myslím si, že ani teď není zápasů až tak moc. V deseti jich bude podle mého názoru málo,“ tvrdí. Tak jako tak, stanovisko České kuželkářské asociace je definitivní. Jihlavankám nezbývá, než se s ním smířit a udělat vše, co je v jejich silách, aby v nejvyšší soutěži vydržely.

Soutěž nezačaly špatně. Na debakl v Blansku kuželkářky z Vysočiny navázaly výhrou nad Konstruktivou Praha, body přivezly i z Valašského Meziříčí. V sobotu je čeká domácí zápas proti Zlínu. Celku, který by měl patřit spíše do spodních pater tabulky. „Proto je to pro nás důležité utkání. Pevně věřím, že se nám povede navázat na dvě poslední výhry. Dva body by nám hodně pomohly,“ líčí Jana Braunová.