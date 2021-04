Měla jsem si lépe pohlídat chyby, lituje Hronová

Z mistrovství Evropy si pelhřimovská taekwondistka Dominika Hronová (na snímku) veze páté místo. Medaile daleko nebyla, chtělo to „maličkost“. Porazit jedničku světového žebříčku, Rusku Tatianu Mininaovou. A to se nestalo. „Kdybych měla lepší los, možná by medaile cinkla,“ zalitovala.

Dominika Hronová vybojovala na mistrovství Evropy pátou příčku. | Foto: Petr Lacek

Hronová v bitvě s elitní taekwondistkou, která už má mimochodem i jistotu účasti na letní olympiádě, neselhala. Chvílemi ji dokázala dostat do úzkých. „Zápas byl vyrovnaný až do posledního kola. V něm mi utekla, ale k poražení byla. Alespoň z mého pohledu,“ je na sebe přísná členka klubu SK Taekwondo Lacek. Z hlediska skóre tahala za kratší konec provazu. Po prvním kole to bylo 3:3, pak už dotahovala tříbodové manko. Za stavu 10:7 ve třetím kole Ruska čekala na chybu a dočkala se. „Jak jsem se snažila ztrátu smazat, tak jsem si odkryla hlavu. Potrestala mě za to,“ uvedla, co rozhodlo. Hronová moc dobře ví, že aby nesmírně kvalitní soupeřku porazila, musela by podat výkon na hranici svých možností. „Hlavně bylo potřeba vyvarovat se chyb. To se mi bohužel nepovedlo. Proto jsem prohrála,“ vyslovila přesvědčení. Fotbalisté z dvojic nejásají. Je to skandální a za hranou, nechápe Morkus Přečíst článek › Do zmíněného čtvrtfinálového duelu ji posunula výhra v prestižním federálním souboji se Slovenkou Briškárovou. Soupeřkou, s níž se zná roky. „Bylo to vypjaté a z obou stran opatrné. Zpočátku jsem vedla, pak jsem chvíli prohrávala. Rozhodlo až třetí kolo. Tam jsem smazala dvoubodové manko. Přišlo mi, že odpadla fyzicky,“ všimla si Dominika Hronová. Ta má teď na poli sportovním před sebou volno. Turnajů po Evropě je minimum, vše směřuje ke květnové kvalifikaci o olympijské hry. O ty budou z Češek bojovat Petra Štolbová z Prahy a Hronové oddílová kolegyně Iveta Jiránková. „Nominace je dána už delší dobu. Nejedu ani na kemp reprezentace do Nymburka,“ svěřila se, ale ihned dodala, že se nudit nebude. „Budu se teď věnovat škole. Musím se připravit na bakalářské státnice.“ Slovo kouče

„Je to škoda, kdyby měla jinou soupeřku, tak by nejspíš brala medaili. Ruska pak získala zlato suverénně. Bulharku porazila snad o padesát bodů, i finále bylo jednoznačné.“ Petr Lacek, trenér Dominiky Hronové

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu