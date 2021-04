Měl jsem to rozbalit dřív, lituje boxer Valenta prohry

Zklamaný se vrátil z juniorského mistrovství světa boxer Gauner Boxing Adam Valenta. V Kielcech prohrál už v prvním kole váhové kategorie do pětasedmdesáti kilogramů. Stopku mu vystavil Bělorus Andrej Viktarovič. „Mrzí mě to moc. Do Polska jsem jel bojovat o medaili,“ zlobil se pelhřimovský rodák.

Adamovi Valentovi se mistrovství světa nepovedlo. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Jenže doplatil na atmosféru vrcholné akce. Opatrný začátek se mu stal osudným. „První dvě kola jsem nezvládl. Až příliš jsem vyčkával. Měl jsem to rozbalit dřív,“ litoval. Měl důvod. V tom závěrečném soupeře soupeře válcoval. Dral se za jedinou šancí, která mu ještě zbývala. Potřeboval soupeře knockoutovat, aby zůstal v turnaji. „Měl jsem navrch. Útočil jsem. Mohlo to i vyjít. Jsem přesvědčený, že kdybych měl ještě pár sekund k dobru, tak bych ho na zem poslal,“ zaspekuloval. Příprava na soupeře? Důležité jsou postřehy hráčů a v neposlední řadě také video Přečíst článek › Adam Valentu v dohledné době žádné další výzvy mezi provazy nečekají. „Tohle byla má poslední juniorská akce, přecházím mezi muže. Teď budu hlavně trénovat, do zápasů se dostanu asi až na podzim,“ informoval. Česká výprava byla v Polsku úspěšná. Zásluhou Veroniky Gajdové se radovala z bronzu.