Ten přitom ještě v listopadu viděl malé světýlko na konci tunelu a byl z hlediska konání turnaje optimistou. „Pokud dojde k uvolnění opatření a otevřou se hranice, turnaj uspořádáme,“ svěřoval se. Vývoj situace ohledně šíření koronavirové nákazy nabral ale opačný trend. Proto se konání turnaje, který lákal vždy několik stovek bojovníků ze všech koutů Evropy, ukázalo jako nemožné.

Pořadatelé se něj připravovali několik měsíců. A do příprav investovali peníze, čas i energii. Zcela nevyužité zůstanou unikátní medaile, vyrobené v předstihu pro letošní ročník. Ten měl být navíc pořádán jako Czech open. Právě proto medaile není možné nechat na další rok. „Kdo je viděl, říkal, že jsou náherné. Jsou plastické, na podkladu české vlajky. Pokud bychom si je měli nechat na další rok, muselo by nám být opět svěřeno pořádání Czech Openu. A to se nestane. Připadalo to v úvahu jen v tomto, pro sport specifickém roce,“ vysvětlil Petr Lacek.

Medaile má momentálně doma v krabici a přemýšlí o jejich využití. „Doufám, že se už brzy dostaneme na zahraniční turnaje. Pak je vezmeme s sebou a budeme je tam rozdávat našim přátelům jako suvenýry a zároveň pozvánku na další ročník,“ nastínil řešení, které se mu rodí v hlavě.