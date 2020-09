Třídenního a už šestaosmdesátého Mistrovství republiky v terčové lukostřelbě se zúčastnilo na sto čtyřicet střelců. Miroslav Háva rozjel soutěž ve velkém stylu. Soupeři byli ale také výborní, skvělých šest set deset bodů stačilo jen na třetí příčku po kvalifikaci.

Ke zlatému vrcholu ale neochvějně směřoval v eliminacích. Až do finále nedal soupeřům sebemenší šanci. V něm přišel zádrhel. „Nějak jsem se nemohl srovnat a zklidnit, proto souboj vygradoval až do rozstřelu. Při poslední střele jsem to ale už byl já, centrová desítka mě poslala slavit. Byla to krásná zlatá tečka šampionátu,“ s radostí vzpomínal na rozhodující okamžik.

I když je Miroslav Háva členem TJ Jiskra Humpolec, na šampionátu hostoval v barvách SK Bystřice. Přineslo mu to možnost startovat v mixových týmech. Vyplatilo se. Spolu s Hanou Chlupsovou vybojoval druhou příčku.

Klapalo jim to skvěle až do poloviny finále. V něm vedli už 4:0, ale soupeři srovnali. „Následoval rozstřel, který jsme prohráli. I druhé místo je ale skvělé,“ prohlásil.