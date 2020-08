Lukostřelec Háva slaví titul mistra republiky

Lukostřelec Miroslav Háva opět ukázal svou třídu. Zásluhou jeho přesné mušky se seniorský titul mistra republiky z Prostějova stěhoval do Humpolce. Úspěch zaznamenal v disciplíně holý luk. Ta se nejvíce blíží klasické historické lukostřelbě. „Podle mě je to nejtěžší disciplína. Je to vlastně olympijský luk, který je zbavený všech pomůcek, které usnadňují střelbu,“ vysvětlil.

Miroslav Háva (vpravo) se stal v Prostějově lukostřeleckým mistrem republiky. | Foto: Deník / Kamil Vaněk