Pohár lukostřeleckého svazu je vypsán naprvní dva měsíce roku. Každý týden se uskuteční jedno kolo. „Překvapilo mě, s jakým zájmem se to setkalo. První kolo absolvovalo skoro tři sta střelců,“ informoval.

Sám zdvihl hozenou rukavici hned třikrát. Ke svým dlouholetým disciplínám holému a olympijskému luku si přibral ještě kladkový. Proto u terče stráví minimálně tři večery v týdnu. „Vzal jsem to jako výzvu. Pohár mě oslovil. Rád bych se alespoň v jedné disciplíně dostal mezi čtyřku nejlepších, která bude střílet finále. To už se bude snímat přes kamery,“ vyprávěl.

Při běžných kolech je výsledek do jisté míry dán férovostí střelců. „Nemyslím si, že by někdo podváděl. Hodně rychle by se na to přišlo. Každý víme, jak kdo na tom je a nejpozději ve finále by se na to přišlo,“ je přesvědčen o regulérnosti.

Miroslav Háva i ostatní humpolečtí lukostřelci absolvovali dvě kola pod širým nebem. Za mrazu. Teď ale mají podmínky přece jen lepší. „Povedlo se nám zajistit si kulturák na vesnici. Pustili nás tam. Děláme si pořadník, aby tam byl každý buď sám nebo rodič s dítětem,“ popsal způsob střídání u terčovnice.