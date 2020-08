Magické datum se dvěma osmičkami mělo být příhodné pro pořádání už dvaasedmdesátého ročníku turnaje v národní házené Zálesí. Hrát se ale nebude. Jiskra Humpolec nesehnala dostatek účastníků.

Kromě domácího týmu projevil o start na turnaji už jen Chomutov. V minulém týdnu tak humpolecký klub přijal náhradní řešení. „Zájem klubů o turnaj se nezměnil, proto jsme se rozhodli turnaj v srpnovém termínu letos nepořádat,“ uvedla organizační pracovnice TJ Jiskra Anna Bartáková.

TURNAJ ZÁLESÍ

Nejstarší turnaj v národní házené v Čechách začal psát svou historii už v roce 1944. Tehdy se v hledišti sešlo na čtyři a půl tisíce diváků a k vyhlášení výsledků byl využit i městský rozhlas. Humpolecký klub se zúčastnil všech dosavadních ročníků, vítězem se stal desetkrát. O trofej už bojovala čtyřiapadesát klubů. Turnaj se dvakrát dostal do zpravodajství České televize, čtyři zápasy na přelomu padesátých a šedesátých let byly zařazeny do hry Sazka, v šedesátých letech se dvakrát na hřišti tahala i Sportka. V roli hostů se na turnaji objevili Robert Změlík, Jarmila Kratochvílová, Remigius Machura a další.

Téměř tři čtvrtě století dlouhá historie turnaje ale zavazuje. Přestávka byla dosud jediná. Po prvním ročníku, v poválečných letech. „To byla nutná konsolidace hospodářství po ukončené válce, což se projevilo i v určité stagnaci humpolecké házené,“ stojí v klubové kronice.

Činovníci pořadatelského klubu tak dělají vše proto, aby dvaasedmdesátá kapitola přece jen byla. „Dohodli jsme se, že turnaj uspořádáme v zimním termínu v hale. Bude to výjimečně, příští rok budeme pokračovat zase v srpnu,“ vysvětlila Bartáková.

Co je na vině, že mají v Humpolci tak zamotanou hlavu? První důvod je celkem zřejmý. Je jím epidemie covid-19 a s ní spojený útlum sportovní činnosti jako takový. „Jarní část mistrovských soutěží byla kompletně zrušena. Řada klubů se ještě naplno nevrátila do tréninkového režimu a vázne i komunikace s nimi,“ přiznala organizační pracovnice klubu.

Ta tuší, že problém je i jinde. Ve dvou osmičkách v datumu turnaje. „Termín láká svatebčany. Několik klubů se nám omluvilo z tohoto důvodu. Jejich hráči si naplánovali svatby,“ informovala.

Příznivou zprávou je, že hřiště V Podhradí bude i v původním turnajovém termínu plné. Chomutov, který se hlásil na Zálesí, chce hrát a hrát chtějí také domácí. „Naši členové už s tímto termínem počítali, udělali si na něj volno. Proto by byla škoda toho nevyužít. S Chomutovem jsme si proto domluvili hned čtyři zápasy. Dva pro muže a dva pro ženy,“ sdělila Anna Bartáková radostnou novinu pro všechny příznivce národní házené. Blok zápasů začne v sobotu v devět hodin ráno.