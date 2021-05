Ony velké peníze jsou spojené s testováním. „Museli jsme se otestovat třikrát. Jednou doma před odjezdem, potom ve Slovinsku a následně ještě doma při návratu,“ vysvětlil. A antigenní testy nestačí.

Mohlo být ještě hůře. Kdyby do Mariboru vyrazili pod hlavičkou klubu, museli by do karantény. „Tomu jsme se vyhnuli tím, že jsme jeli jako Sportovní centrum mládeže Bohemia. To už je bráno jako reprezentace,“ objasnil kličku Petr Lacek.

Ve Slovinsku měl svou druhou výkonnostní vlnu. Reprezentanti je ve středisku chystají na kvalifikaci o olympijské hry. „Převažovali junioři. Potřebují trénovat, pauza už je opravdu hodně dlouhá,“ doplnil.