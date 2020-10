Život se mu poslední dobou změnil i z jiného důvodu. Od malička žil v bytě s rodiči, posléze s přítelkyní Jitkou. Před pár měsíci si pořídili domek na vesnici. „Už mě nebavilo stále dojíždět z Humpolce do Pelhřimova. Proto jsme to vyřešili takto, ale mám teď víc práce,“ ujistil.

Proto zvelebuje bydlení, štípe dříví na zimu, pracuje na zahradě. „O víkendu jsem měl půjčené nůžky na plot, takže jsem zastřihával túje. Ve čtyřiceti se učím věci, které někteří chlapi umí už odmala,“ prozradil se smíchem. Zmíněná domácí karanténa mu končí ve středu. To je den, kdy by se rád vrátil ke sportování. „Už mě svrbí nohy. Šel bych si kopnout do lap. Samozřejmě někde o samotě na čerstvém vzduchu,“ ubezpečil, že hodlá dodržovat všechna omezující opatření.

Svým sportem žít ale nepřestal. Roky je známý tím, že se nejen inspiruje v zahraničí, ale sleduje i jiné sporty a sám vymýšlí nové tréninkové metody. „Zaujal mě Bayern. Konkrétně tím, jak je dobře fyzicky připravený. Ne náhodou zdolal během krátkého časového rozmezí dva španělské velkokluby rozdílem třídy,“ potvrzuje přehled i o fotbalovém dění.

Právě fyzická připravenost německého klubu je pro něj nyní inspirací. Prostřednictvím onlajnových tréninků může se svými svěřenci na kondici pracovat i v nouzovém stavu. „Neděláme jen na tom. Navíc jsem trochu rozdělil úkoly,“ sdělil Petr Lacek.

Do role trenérů se posunuli nejzkušenější závodníci. „Učením druhých se člověk učí sám. Může jim to jen pomoci,“ je přesvědčený. Kondici dostala na starosti Dominika Hronová. „Jsme spolu na jedné vlně. Oba máme taekwondo založené na fyzické připravenosti. Proto pro ostatní chystá videa o posilování s vahou vlastního těla,“ vyzradil.

V taekwondu v posledních letech módní útočné techniky z přední nohy má pod palcem reprezentantka Iveta Jiránková, nad tréninky sestav si vzal záštitu Matěj Kaman. „Zákaz tréninků přišel v době, kdy jsme se připravovali na zkoušky technických stupňů. Proto nechci, aby děti ztratily to, co se naučily a Matěj se v sestavách vyžívá,“ ubezpečil.