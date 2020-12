1) V letošním roce se Martina Sáblíková umístila v anketě Sportovec roku na třetí příčce. Kolik medailí získala fenomenální rychlobruslařka na olympijských hrách?

A) 4

B) 5

C) 6

2) Jihlavský fotbal slavil letos dvě významná výročí. Sto deset let kopané ve městě a dvacet let činnosti FC Vysočina Jihlava. Vysočina je nástupcem několika městských klubů. Který ale mezi ně nepatří?

A) Spartak

B) DFC

C) SK

3) Půlkulaté výročí čeká příští rok na hokejovou Duklu. Tušíte, před kolika lety přesídlil vojenský hokej do Jihlavy?

A) 55

B) 65

C) 75

4) Podstatnou měrou se na slavné historii Dukly podíleli hokejisté z nedalekého Havlíčkova Brodu, který má rovněž bohatou minulost. První vzájemné utkání mezi tehdy Německým Brodem a Jihlavou se hrálo už v únoru 1914. Víte, jakým výsledkem tehdy skončilo?

A) 10:0 pro Německý Brod

B) 10:0 pro Jihlavu

C) nepadla žádná branka

5) Dalším tradičním hokejovým klubem na Vysočině je Horácká Slavia Třebíč, která vychovala řadu budoucích hokejových reprezentantů i mistrů světa. Který ze slavných odchovanců však na titul světového šampiona nedosáhl?

A) Vladimír Sobotka

B) Oldřich Válek

C) Ondřej Němec

6) A ještě jedno letošní výročí. Extraligoví házenkáři Nového Veselí slavili kulatiny. Od vzniku klubu uplynulo…

A) 40 let

B) 50 let

C) 60 let

7) Na Havlíčkobrodsku má velkou tradici házená. Jednou z nejslavnějších odchovankyň Jiskry je spojka Hana Kvášová. V kterém klubu letos tato česká reprezentantka nastupovala?

A) Sambre Avesnois Handball (Francie)

B) Kristianstad Handboll (Švédsko)

C) Vipers Kristiansand (Norsko)

8) Stolní tenisté Havlíčkova Brodu získali několik mistrovských titulů. Kolik?

A) 3

B) 4

C) 5

9) Úspěšný rallyový pilot Martin Prokop se znovu vydá na trať Dakaru. Svým strojům dává pohádková jména. S kým vyrazí do Saúdské Arábie?

A) Farquaad

B) Fiona

C) Shrek

10) Jihlavský rodák Lukáš Krpálek vyhrál během kariéry olympijské hry, mistrovství světa i mistrovství Evropy. V kterém sportu?

A) zápas

B) karate

C) judo

11) V neděli 27. prosince odjel na Dakar i další závodník, Tomáš Ouředníček. Že brněnský rodák zakotvil ve Velkém Meziříčí je známo. Víte ale, na jakém stroji bude závodit?

A) Toyota Hilux

B) Ford F-750 Camper

C) Toyota Land Cruiser

12) Jen patnáct horolezců dokázalo zdolat všech čtrnáct nejvyšších hor planety s výškou nad osm tisíc metrů bez kyslíkových přístrojů. Jedním z nich je i novoměstský Radek Jaroš. Jak dlouho mu pokoření všech trvalo?

A) 16 let

B) 17 let

C) 18 let

13) V roce 2013 se konalo ve Vysočina Areně první mistrovství světa v biatlonu na našem území. Kolik medailí vybojovali Češi?

A) 0

B) 1

C) 2

14) Odchovanec havlíčkobrodského hokeje, dvanáctinásobný účastník MS, čtyřnásobný účastník olympijských her, jednoho Kanadského poháru. Je držitelem tří titulů mistra světa, čtyř olympijských medailí a sedminásobný mistr ČSSR s Duklou Jihlava. O koho se jedná?

A) Jaroslav Holík

B) Jiří Holík

C) Robert Holík

15) Třicet devět ročníků má za sebou Zámecký vrch. V jaké sportovní disciplíně?

A) orientační běh

B) závod automobilů

C) horská kola

16) Na 69. ročníku Turné čtyř můstků bude ode dneška reprezentovat i trojice českých skokanů. Který z nich je rodákem z Nového Města na Moravě?

A) Viktor Polášek

B) Čestmír Kožíšek

C) Roman Koudelka

17) Vznik tradiční běžkařské Zlaté lyže sahá do třicátých let minulého století. Víte, kdo složením deseti zlatých dukátů inicioval výrobu první zlaté lyže jako trofeje?

A) Štěpán Koníř z Vlachovic

B) Josef Jílek z Rovečného

C) Patrik Doucha ze Tří studní

18) V Novém Městě na Moravě se kromě běžkařských a biatlonových závodů konají i nejprestižnější závody bikerů. Ve dvou letošních závodech kategorie Elite se mezi muži i ženami prosadil pouze jedenkrát český reprezentant do elitní desítky. O koho se jednalo?

A) Jitka Čábelická

B) Jan Škarnitzl

C) Ondřej Cink

19) Rodačka z Golčova Jeníkova Jarmila Kratochvílová je stále platnou držitelkou světového rekordu v běhu na 800 metrů. Víte, jakého času 26. července 1983 v Mnichově dosáhla?

A) 1:53,08

B) 1:53,18

C) 1:53,28

20) Běžecké rekordy drží i třebíčský rodák Petr Svoboda. Od roku 2010 drží národní rekordy v běhu na 110 metrů překážek venku a 60 metrů překážek v hale. Kromě semifinále olympijských her v Pekingu mezi své úspěchy řadí i dva halové bronzy a především halový titul mistra Evropy. V kterém roce jej vybojoval?

A) 2009

B) 2011

C) 2013

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

1) C (3 – 2 - 1)

2) B (DFC byl německý klub, který zanikl v roce 1945)

3) B (Dukla Jihlava vznikla v roce 1956)

4) A (tehdy se ještě hrálo s gumovým míčkem a Německý Brod utkání jasně dominoval)

5) A (přestože Sobotka odehrál jenom v NHL přes pět set utkání, na mistrovství světa dokonce nezískal ani jednu medaili)

6) B (oddíl házené byl v Novém Veselí založen v roce 1970)

7) A (své první zahraniční angažmá prožívá bývalá hráčka H. Brodu, Slavie a Písku ve druhé francouzské lize)

8) A (tým HB Ostrov kraloval extralize v letech 2014-2016)

9) C (Shrek je upravený Ford Raptor s motorem z Mustangu)

10) C (třicetiletý judista začínal s tímto sportem v SK Jihlava)

11) A (Hilux je dakarský speciál, do kterého Ouředníček přesedlal po čtyřech letech ve Fordu Ranger)

12) A (první zdolal Mt. Everest v roce 1998, jako poslední v roce 2004 K2, kterou pokořil na pátý pokus)

13) B (bronzovou medaili získala smíšená štafeta ve složení Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec)

14) B (Jiří Holík, mladší bratr Jaroslava a strýc Roberta)

15) B (jedná se o tradiční závod automobilů do vrchu v Náměšti nad Oslavou)

16) A (Polášek je juniorským mistrem světa 2017 a účastník ZOH 2018)

17) B (první Zlatá lyže se jela 6.-7. ledna 1934)

18) C (Cink skončil v prvním závodě devátý, ve druhém byl osmnáctý)

19) C (tento rekord je vůbec nejdéle platným světovým rekordem v oficiálních disciplínách v historii ženské atletiky)

20) B (v pařížské hale Palais Omnisports doběhl jako první v čase 7,49 s)

Hodnocení

20 bodů – 18 bodů: Jsi expert! O sportu na Vysočině víš všechno.

17 bodů – 14 bodů: Máš velmi slušný přehled. Dobrá práce!

13 bodů – 7 bodů: Základ máš, ale musíš se zlepšit.

6 bodů – 0 bodů: Sport není tvoje silná stránka.