Jeho tým si v utkání počínal naprosto suverénně. Po dvou třetinách už vedl 4:0. „Domácím se zápas nepovedl. To ale nic nemění na tom, že my jsme podali velmi dobrý výkon. Přitom dráhy v Rychnově jsou hodně těžké. I když jsou padavé, zdaleka ne každému sednou,“ všiml si.

Platilo na ně dynamické pojetí hry, což byla voda na mlýn mladého týmu hostů. „Když to vezmu, tak kromě mě padesátníka byl na drahách tým do pětadvacet let. Ukázali jsme tentokrát lepší stranu tváře, že na to máme. Umíme hrát vysoko, jen se musí naše výkonnost ustálit. S tím ale musíme mít trpělivost, tohle kolísání výkonů k mladým hráčů patří,“ má Dúška pochopení.

Zápas se nepovedl jen jemu. Průměrných 524 nemělo naději na úspěch, bod mu vzal Čihák. Zbytek týmu ale svého trenéra podržel. Všichni se přehnali přes hranici 550 kuželek, nejlepší byl ten nejmladší. Lukáši Dúškovi chybělo osm kuželek do šestistovky.

2. liga mužů, skupina B:

RYCHNOV N. K. – KAMENICE 1:7 (3240:3388)

Výkony: Ksandr 530, Šmejda 535, Kindl 542, L. Urbánek 520, Čihák 541, D. Urbánek 572 – Ouhel 571, L. Dúška 592, Škrampal 569, D. Dúška 553, K. Dúška 524, Petr Šindelář 573.

Přerov – H. Benešov 6,5:2,5 (3506:3278), Dubňany – MS Brno 2:6 (3263:3365), Olomouc – Vracov 3:5 (3294:3375), Blansko – Husovice B 8:0 (3458:3331), Zlín – Vsetín 6:2 (3290:3085).

1. Přerov 16 13 1 2 88,5:39,5 27

2. Blansko 16 12 2 2 85,5:42,5 26

3. Zlín 16 10 0 6 74,0:54,0 20

4. Olomuc 16 10 0 6 73,0:55,0 20

5. Kamenice n. L. 16 9 1 6 68,0:60,0 19

6. MS Brno 16 9 0 7 64,0:64,0 18

7. Rychnov n. K 16 7 0 9 68,0:60,0 14

8. Vracov 16 6 1 9 54,0:74,0 13

9. Husovice B 16 6 0 10 55,0:73,0 12

10. Vsetín 16 6 0 10 54,0:74,0 12

11. H. Benešov 16 3 1 12 47,5:80,5 7

12. Dubňany 16 1 2 13 36,5:91,5 4