Tím víceméně vystihl reálné možnosti, jaké pro pokračování soutěží zbývají. Pokud se budeme bavit o variantách, které předběžně nabídl svaz, tak i tam začíná ubývat manévrovacího prostoru.

Varianta nejoptimistější, která počítala s koncem herní pauzy devátého ledna už padla. Nepravděpodobný je start i šestého února. Proto se v tuto chvíli už reálně jeví jen začátek v polovině března.

V takovém případě by došlo na úpravu zápasového systému v jednotlivých soutěžích. „Varianta umožní odehrát soutěže družstev se zkrácenou základní částí a nadstavbou,“ upřesňuje svazová směrnice. O postupy a sestupy by se bojovalo vyřazovacím systémem play-off a play-down, což by bylo pro kuželkáře něco dosud nepoznaného.

Pelhřimovsko v kuželkářských soutěžích

Druhá liga: Kamenice nad Lipou. Třetí liga: Žirovnice. Divize: Pelhřimov, Častrov. Liga dorostu: Kamenice nad Lipou A a Kamenice nad Lipou B.