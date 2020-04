Klub v historicky první sezoně v nejvyšší soutěži stavěl takřka výhradně na vlastních hráčkách. Jedinou nejihlavskou byla Lenka Concepción z Třebíče. „Je velká pravděpodobnost, že zůstaneme ve stejném složení jako letos,“ vyjádřila se hrající trenérka Jana Braunová.

Ta je přesvědčená, že první liga do Jihlavy patří. Soutěž by se mohla na Vysočině zabydlet. „Nemyslím si, že se úroveň kuželek bude výrazně posouvat dopředu, nevidím v Čechách nějakou silnou generaci, která by v dohledné době změnila rozložení sil. Proto je tu předpoklad, že s týmem v soutěži vydržíme,“ domnívá se.

Braunová vidí potenciál u mladých hráček. „Máme jich hned několik. Postupně získávají zkušenosti a lepší se. Dá se čekat, že tohle bude pokračovat,“ věří v kvalitu tří juniorek.

Vzápětí ale připomíná nepsané pravidlo, o těžké druhé sezoně po postupu. „Když jsem před lety hrála v Chýnově, tak se nám první rok povedlo ligu udržet. V další nás sestup neminul. Byla bych nerada, aby se nám stalo něco podobného teď v Jihlavě,“ varuje před přílišnou spokojeností.

Jihlava tedy dál půjde cestou vlastních hráček. Není to snad podmíněno filosofií klubu, ale moc jiných možností ani není. „Ráda bych se rozhlížela okolo, ale mám pocit, že není odkud brát. Hlavně nechceme, aby k nám někdo dojížděl z dálky,“ vyjádřila se Braunová.

Přesto v hlavě jednu případnou posilu měla. „Napadla mě Kamila Barborová, která bydlí v Táboře a hrála v Kutné Hoře. Jenže jsem se dozvěděla, že se chystá do Chotovin, kde zakládají družstvo pro druhou ligu,“ svěřila se.