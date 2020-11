Videopřenosy z amatérských sportovních utkání. V zahraničí běžná věc, u nás spíše výjimka. Nicméně v posledním roce kvůli omezením účasti diváků na sportovních akcí je tu znát velký skok kupředu.

Kuželkáři kamenického Slovanu streamují prakticky všechny svá domácí utkání. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Na Pelhřimovsku za průkopníky obrazového vysílání platí florbalisté pelhřimovského Spartaku. V dobách, kdy hráli muži první ligu, to byla nutnost. „Měli jsme to jako povinnost. Teď v Národní lize tomu tak není, ale to nic nemění na tom, že bychom se v brzkém budoucnu chtěli k přenosům vrátit,“ informoval Jiří Kučera, předseda klubu.