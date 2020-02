Na druhé straně nehledal jednotlivé viníky. „Je to o celém týmu. Průměrných výkonů tam bylo více,“ všiml si celkem logicky. I proto ve prostřední části zápasu střídal jeho starší syn David. „O střídání si řekl sám, a udělal dobře. Pavel Ježek, který tam šel za něj, zahrál velmi dobře. David by asi lepší nebyl,“ tuší Karel Dúška.

Po druhém střídání to volalo v závěru, kdy se trápil Petr Šindelář. „Tohle rozhodnutí bylo složité. Petrův soupeř byl na tom hodně podobně. Rozhodovalo se na třetí dráze, kdy to nešlo ani jednomu,“ vysvětlil. Má patrně pravdu, prohra jde za týmem. Tři výkony pod 540 ve druhé lize obvykle na výhru nestačí.

Kamenice teď není ve zrovna komfortní situaci. Po dvou prohrách by to chtělo bodovat, ale do Rychnova pojede bez Ježka a navíc si šrám z posledního zápasu odnesl Ouhel. „Byl u doktora, je tam drobné zranění nártu. Bude to ledovat, snad se dá do soboty do pořádku,“ věří v rychlé zotavení Karel Dúška.

2. liga mužů, skupina B

KAMENICE – ZLÍN 3,5:4,5 (3350:3385)

Výkony: L. Dúška 533, Ouhel 604, Škrampal 579, D. Dúška (61. Ježek) 535, P. Šindelář 524, K. Dúška 575 – Fojtík (61. Matějíček) 533, Janás 583, Málek 554, Matlach 587, Abrahám 572, Ivaniš 556.

Ostatní výsledky: Vracov – Blansko 2:6 (3398:3424), Husovice B – Dubňany 6:2 (3428:3299), Vsetín – Přerov 2:6 (3130:3291), H. Benešov – Olomouc 6:2 (3295:3224), MS Brno – Rychnov n. K. 6:2 (3331:3242).