„Mohu to potvrdit, přestupují zpět. Oba budou od příští sezóny opět členy našeho klubu,“ vyjádřil se trenér prvního týmu Karel Dúška.

Oba hráči by byli celkem logicky velkými posilami pro druholigový celek, ale má to malý háček. Počítat lze zatím jen s Jiřím Ouhelem. „Jirka má zájem hrát za áčko, o tom jsme spolu domluvení. Vašek Rychtařík se vyjádřil, že by si rád dal herní pauzu. To samozřejmě musíme respektovat. Až dojde k názoru, že chce opět hrát, má do prvního týmu dveře otevřené,“ uvedl Dúška.

Kamenický Slovan neustále posouvá výsledková historická maxima. Klub ještě před pár lety působil jen v krajském přeboru, postupně proplul divizí, třetí ligou do druhé. Tu loni v dramatickém finiši sezony zachránil, v přerušené letošní útočí na umístění mezi nejlepší trojkou.