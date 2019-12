Kuželkáři Kamenice vyhráli v Husovicích

Kamenice nad Lipou - Výhrou v Husovicích uzavřeli první polovinu II. ligy kuželkáři kamenického Slovanu. „Vyhráli jsme sice 7:1, ale až na jednu výjimku to byly vyrovnané zápasy. I my na konci jsme museli bojovat až do posledních hodů,“ přiznal hrající trenér Karel Dúška.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot