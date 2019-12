„Bylo to moc příjemné, že za mnou přišel právě pan Sobota. Měl jsem radost, když jsem ho viděl. Už jsme se několikrát setkali. Myslím, že teď už asi budu nejlepším českým judistou já,“ culil se v pátek na slavnostním večeru v Pražském hotelu Hilton devětadvacetiletý olympijský vítěz z Ria v polotěžké váze a letošní mistr světa z Tokia v nejtěžší hmotnostní kategorii.

Máte za sebou velice úspěšnou sezonu. Nalézáte určitou podobu s rokem 2016, kdy jste se stal poprvé Sportovcem roku?

Podobnost tam je. Teď se mi podařilo získat titul v nejtěžší váhové kategorii, navíc v kolébce juda a posvátné hale Budókan. Punc tomu dodává ještě to, že se mi ve finále podařilo porazit Japonce. Ale i další výsledky jsem měl výborné, takže sezonu končím v pozici světové jedničky. To se nikomu - stejně jako světové tituly ve dvou hmotnostech - nepodařilo získat.

Jak se těšíte na olympijský rok 2020?

Bude snad ještě náročnější než letošek. Čeká mě řada důležitých turnajů. Mezi nimi ční domácí mistrovství Evropy v Praze a pochopitelně olympiáda v Tokiu. Doufám, že se mi bude dařit jako letos, i když velké turnaje pro mě budou hodně těžké. Nasadil jsem vysokou laťku, ale zároveň to přináší obrovskou chuť pokračovat ve špičkových výsledcích.

Co říkáte tomu, že vám po letošní jízdě budou soupeři věnovat mimořádnou pozornost?

Všichni si na mě budou dávat velikýho bacha. Ale já rád zdolávám těžké mety, a jestli se oni budou připravovat na sto procent, tak u mě to bude na dvě stě. (usmívá se) Olympijskou medaili chci zase odvést domů. Po letošku se ode mě budou čekat stupně vítězů. Bude to sice svazující, ale musím na to být připravený. Udělám kvůli tomu všechno.

Příprava na olympiádu začala

Stále mluvíte o Tokiu – ať už v čase minulém či budoucím. Jak často na olympiádu myslíte?

Příprava na olympijský rok už začala. Mám přesně naplánováno, co budu během příštích pár měsíců dělat, kde budu startovat a kde trénovat. Takže se dá říct, že na Tokio myslím prakticky každý den.

Mezi soupeři je jeden, s nímž máte nevyrovnané účty…

Francouz Teddy Riner se dá porazit. Zápasili jsme spolu dvakrát a pokaždé mi chyběl kousek. Věřím, že se mi povede překonat i tuto překážku. Porazit desetinásobného mistra světa a dvojnásobného olympijského vítěze je pro mě velká výzva a motivace do tréninku. Byl bych rád, kdyby k našemu dalšímu souboji došlo v Praze nebo v Tokiu. Na velké soutěži jsem schopný odvést víc a mělo by to větší ohlas.

V jakém stavu jsou vaše záda, kvůli nimž jste nedokončil nedávný turnaj Masters v Číně?

Jsem na tom líp, ale pořád mě omezují. Byl jsem na magnetické rezonanci a problém řeším s profesorem Pavlem Kolářem. Nález tam je, ale nemělo by mě to ohrozit v další přípravě. Užívám léky na uvolnění svalstva, ale zádům budu muset do budoucnosti věnovat větší pozornost a pomáhat jim speciálními cviky.

Jakou roli u vás hraje rodinné zázemí?

Musím poděkovat manželce, je mi velkou oporou. Vždycky, když se po delší době vracím domů, naskáčou na mě děti. To je nejvíc. Domácí pohoda je pro mě nejdůležitější. Proto se teď těším na naši dovolenou v Thajsku, kam odlétáme ještě před Vánoci. Budeme tam až do sedmého ledna. Konečně si rodiny pořádně užiju. Když jsem během roku doma, pořád někam jezdím. Maximálně se podaří urvat nějaký volný víkend. Teď budeme víc jak dva týdny spolu. Moc se těším a věřím, že naberu síly na příští rok.

Čekají vás netradiční asijské Vánoce?

To ne. Uděláme si je ještě před odletem. Nebude nic chybět včetně kapra s bramborovým salátem. Cukroví je už skoro snědené. Předem jsme věděli, že odjedeme, a tak jsem ho likvidoval, aby doma nic nezůstalo. (směje se)

Jste podruhé vítězem ankety Sportovec roku. V desítce se objevila řada výborných sportovců, koho byste zvolil vy?

Být v deseti je obrovská odměna za celoroční práci a za to, co všechno se povedlo. Ocitl jsem se mezi největšími hvězdami a musím říct, že je hodně těžké porovnávat jednotlivé sporty a sportovce a určit nejlepšího. Já bych to nedokázal. Na první místo bych dal celou desítku. Všichni získali spoustu titulů a medailí a předváděli velké výkony a výsledky. Máme spoustu vynikajících sportovců.