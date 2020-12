Česká unie sportu prostřednictvím své okresní pobočky vyhlásila nejlepšího sportovce Pelhřimovska. Stal se jím taekwondista Jiří Štastný.

Taekwondista Jiří Štastný slavil letos titul mistra Evropy. | Foto: archiv SK Taekwondo Lacek

Jeho velký úspěch je ještě poměrně čerstvý, v listopadu se stal vítězem mistrem Evropy v Záhřebu. „Co na to říkám? Vlastně nic. Do Chorvatska jsem si to jel užít, teď mám titul,“ marně hledal slova bezprostředně po vítězství v kategorii juniorů nad sedmdesát osm kilogramů.