Doma se však moc dlouho nezdrží. „Jen na týden. Pak se znovu vracíme na Kanáry,“ přitakává. V příznivých klimatických podmínkách stráví několik týdnů. „Potom se budeme připravovat v Nymburku, to bude na konci ledna. Rovnou do toho vlítnu, už plánujeme nějaké závody,“ pokračuje zkušený atlet.

O motivaci má pro letošní rok jasně postaráno. „Jmenuje se Tokio,“ připomíná odložené olympijské hry v japonské metropoli. Nad nominací visí několik otazníků, sezona bude kvůli koronaviru poněkud atypická. „Bude to složité s množstvím závodů. Důležité bude sbírat body do světového žebříčku, limity vypsané nejsou. Takže kvalifikace do Japonska nebude jen o mně. Bude záležet na výkonnosti soupeřů,“ rozpovídal se halový mistr Evropy v běhu na 60 metrů překážek.

Právě hala bude mít ve Svobodově případě velký význam. „Bude důležité dobře se připravit už na halovou sezonu. Pro mě je alfou a omegou, dají se získat důležité body. O mně je známo, že na kratší vzdálenosti se mi daří více.“

V hlavě má zakotvený pevně i čas. „Zaběhnout šedesátku překážek v hale za 7,55 nebo 7,60, to by byl evropský nadstandard. Ve světovém rankingu by to mohlo stačit na nějaké dvacáté místo,“ přemýšlí nahlas.

Druhý moment se přesune na jaro. „Bude ale nutné na to navázat v hlavní sezoně. Stačit by mohlo zaběhnout dvakrát okolo 13,50,“ předpokládá Svoboda.