Devatenáctiletá Renáta Tenklová navíc všechna tři kola vyhrála, když pokaždé poslala kilogramový disk za hranici čtyřiceti metrů. Její výkony měly postupně hodnotu 42,64 (osobní rekord), 41,22 a 40,62.

Dvaadvacetiletá Michaela Kovandová byla dvakrát druhá a jednou třetí za výkony 39,00, 40,12 a 38,20. Jako jediná z pacovských děvčat si nevytvořila na lize osobní rekord. Od května bylo jejím maximem 40,66, které o posledním srpnovém víkendu vylepšila na republikovém šampionátu do 22 let v Plzni na 41,80.

Lucie Kozojedová, která první dva prvoligové mítinky absolvovala ještě jako čtrnáctiletá, byla dvakrát čtvrtá a naposledy šestá a zapisovala výkony 35,84, 36,28 (osobní rekord) a 33,43. Konečně šestnáctiletá Marie Novotná končila postupně sedmá, šestá a pátá a její výkony měly hodnotu 32,54, 33,90 (osobní rekord) a 33,73.

Renáta Tenklová začínala s atletikou v Pacově. V sedmi osmi letech začala chodit do atletické přípravky, kterou vedl současný předseda oddílu Pavel Zajíc. Kolem třináctého roku přešla do skupiny trenéra Radka Vitovského, na disk se začala specializovat o nějaký rok dva později. Tehdy hledala nejvhodnější disciplínu, závody ukazovaly, že by tou disciplínou mohl být právě hod diskem. „Na závodech se ukazovalo, že házím poměrně dobře a vrhačskou disciplínu jsem vždycky považovala za esteticky nejhezčí, tak už jsem u disku zůstala,“ vypráví o své cestě do role diskařky Renáta Tenklová.

V devíti letech začala s atletikou v Pacově pod Pavlem Zajícem také Lucie Kozojedová. Jako mladší žákyně se věnovala spíš vrhu koulí, z koulařského sektoru to do toho diskařského nebylo daleko. „Zkusila jsem disk, docela mi to šlo, proto se hodu diskem věnuji víc,“ doplňuje povídání Lucie Kozojedová. Přechod k hodu diskem ve skupině už zmíněného trenéra Radka Vitovského se odehrál před zhruba rokem a Lucie se za tu dobu stala jedničkou mezi diskařkami v žákovských republikových tabulkách. „Žákovským“ diskem o váze tři čtvrtě kilogramu hodila už 41,57 metru. Tím kilogramovým, jímž hází ženy třeba i v první lize družstev, se krátce před patnáctými narozeninami dostala na zmiňovanou hodnotu 36,28. „Lucka je obrovský talent,“ oceňuje svoji mladší parťačku Renáta Tenklová.

Po loňském dvanáctém místě za výkon 31,78 na žákovském mistrovství republiky chce letos Lucie Kozojedová na samotný vrchol, zlepšení o téměř deset metrů ji k optimismu opravňuje. „Letos bych chtěla mistrovství republiky vyhrát. Jsem první v tabulkách, na mistrovství bych to chtěla potvrdit,“ praví odvážně patnáctiletá atletka v prvoligovými zkušenostmi. Žákovské mistrovství republiky se letos uskuteční 18. a 19. září v Mladé Boleslavi.

Velký výkonnostní posun zaznamenala i Renáta Tenklová. Před rokem se v hodu diskem stala juniorskou vicemistryní republiky a v juniorské reprezentaci startovala na závodech mezi Českem a Polskem. Letos v červnu se představila na mistrovství republiky dospělých ve Zlíně a za výkon 39,58 brala dvanácté místo. Na mistrovství republiky do 22 let v Plzni ale poznala na vlastní kůži, že není každý den pověstné posvícení. S výkonem 35,89 skončila mezi poraženými.

Přesto je aktuálně v českých tabulkách šestá v kategorii do 22 let a šestnáctá v ženských tabulkách. V lize navíc přidávala solidní body ještě za výsledky ve vrhu koulí a hodu kladivem.

Odchovankyní pacovského Slavoje je také Marie Novotná, která by v řadě prvoligových klubů ve skupině byla nejspíš jedničkou. Na letošním dorosteneckém mistrovství republiky v červnu v Kladně skončila s výkonem 31,87 na osmém místě.

Naopak Michaela Kovandová přišla do Pacova letos před sezonou z pražské Sparty a hned se stala v novém družstvu diskařskou dvojkou. Díky čerstvému osobnímu rekordu je devatenáctou diskařkou v ženských tabulkách a sedmou do 22 let, navíc se prosazuje i v dalších technických disciplínách. V posledních týdnech si vylepšila osobní maximum hned dvakrát ve vrhu koulí a k tomu ještě v trojskoku.

Diskařská jednička Renáta Tenklová má jasno, kdo stojí za současným úspěchem mladých pacovských atletek, které dosáhly historického úspěchu v první lize a prosazují se i na dalších atletických závodech. „Velkou zásluhu na našich současných výsledcích má trenér Radek Vitovský, hlavně díky němu se nám teď daří,“ dodává Renáta Tenklová.