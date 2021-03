Pro Jiránkovou byl kompasem hlavně čtvrtfinálový duel v Istanbulu s Jolantou Tarvidou. Lotyška nejenže patří mezi absolutní evropskou elitu, ale dlouhodobě se připravuje v Německu. Trénuje v plně profesionálních podmínkách, omezení v souvislosti koronavirem nezná. „Myslela jsem si, že už bych ji konečně mohla porazit. Ukázalo se ale, že jako se zlepšuji já, tak se lepší i ona,“ poznamenal rodačka z Těmic.

Přesto to byl velice vyrovnaný boj. Rozhodlo až třetí a poslední kolo. „Hlídala jsem si, abych si do něčeho nenaběhla. Dlouho to bylo vyrovnané. Jenže jsem dvakrát inkasovala na vestu a musela jsem to otevřít. Pak už to bylo těžké, prakticky ztracené,“ uvedla.

Turnajů se v současné době koná přece jen méně než v předešlých letech. Možnost dále testovat formu tak bude mít Iveta Jiránková minimální. „Za měsíc nás čeká mistrovství Evropy, pak už je olympijská kvalifikace. Myslím si, že na žádný jiný turnaj už nikam nepojedeme,“ předpověděla.

Z tohoto důvodu si bude muset vystačit s tréninky v centru reprezentace v Nymburce. Oživením bude pobyt v Maďarsku, kam celý český tým odjíždí v příštím týdnu. „Budeme trénovat společně s tamní reprezentací. Těším se na to. Mám tam hned dvě soupeřky ve své váhové kategorii. Tréninkové boje s nimi mě mohou posunout zase o kousek dál,“ vyjádřila se Iveta Jiránková.