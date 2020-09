Ke druhé výhře došli brodští stolní tenisté přes pětisetové bitvy

Tři nula. Řeklo by se jasné vítězství. Tak to ale nebylo. Stolní tenisté HB Ostrov sice v prvním domácím zápase Extraligy potvrdili roli favorita, ale pražský KT nedal svou kůži vůbec lacino. V duelech jedniček a dvojek týmů došlo na pětisetové bitvy. „Diváky asi takové zápasy baví, ale pro trenéra to není nic moc. Vyhráli jsme, ale čekal jsem, že to budeme mít snadnější,“ svěřil se trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Tomáš Tregler musel dohánět manko dvou prohraných setů. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot