V sobotu 11. září vyvrcholí na umělém kanále Český pohár i mistrovství České republiky závěrečnými závody ve slalomu. Předběžně je se mistrovského závodu zúčastní 38 čtyřčlenných posádek. „Mistrovský závod pojedou muži, ženy, junioři, juniorky a veteráni, počet účastníků ještě nemusí být konečný,“ poznamenal ředitel závodů z pořádajícího klubu RK Stan a Svazu vodáků České republiky Jan Vávra.

V dalších dvou raftových disciplínách, tedy ve sprintu a sjezdu, jsou již mistři republiky pro letošní rok známí, v sobotu k nim tak přibudou šampióni ve slalomu i mistři v celkovém hodnocení. V průběžném hodnocení MČR v raftingu vedou muži PRSI Team Mladá Boleslav, ženy MB Bohouš a jeho parta, veteráni Ježek Team Oldies, veteránky Kočičky Letohrad, junioři do 23 let Youngster YES R4, junioři do 19 let LET-CI Letohrad a juniorky do 23 let Hvězdná čtverka.

Také většinu pohárových závodů pojedou čtyřčlenné týmy, výjimkou budou nedělní odpolední nominační závody ve sjezdu v kategorii R6. „V sobotu je navíc na programu závod hlídek, jehož se účastní vždy tři rafty za každý tým, a atraktivní Baraca Cup pro speciální nafukovací plavidla s dvoučlennými posádkami,“ doplnil výčet raftových soutěží Jan Vávra.

Pořadatelé vydali účastníkům 130 startovních čísel, účastníky i diváky čeká zejména v sobotu bohatý program. Republikový šampionát ve slalomu startuje v půl desáté dopoledne a v dopoledním bloku jsou na programu rovněž klání Českého poháru a Evropského poháru kategorie R4 ve slalomu. Dopoledne se uskuteční také zmíněná soutěž hlídek.

Poslední slalomové závody začínají ve tři čtvrtě na jednu a k vidění budou dvoučlenné posádky v rámci Baraka Cupu.

Sobotní odpolední blok od patnácti hodin bude patřit všem pohárovým závodům ve sprintu, slavnostní vyhlášení výsledků závodů naplánovali pořadatelé na půl sedmou v podvečer.

Nedělní pohárový a nominační sjezd bude od půl dvanácté patřit kategorii R4 a o dvě hodiny později kategorii R6.

Evropského poháru by se mělo zúčastnit několik posádek z Německa, jeden ženský raftu obsadí posádka z Holandska, předběžně se ohlásilo několik raftů ze Slovenska. „Domácí raftová špička by měla být kompletní, na startu očekáváme posádky z předních klubů z Prostějova, Mladé Boleslavi i Tróje Praha,“ připomněl Jan Vávra. Chybět nebudou samozřejmě soutěžní posádky z dalších koutů republiky.

Součástí propozic, podle nichž se budou řídit víkendové raftové závody na Trnávce, je i rubrika Jazykové okénko, která se věnuje skloňování místopisného názvu Želiv. Kde se ty raftové závody budou konat? U Želiva, nebo u Želivi, nebo dokonce u Želivu? Se skloňováním slova Želiv bývá problém, ani ve zdejším regionu nepanuje absolutní shoda. Jak to pak může vypadat, když se na závody sjede celá republika?!

„Vždycky mě to trápilo, že se skloňováním obce Želiv jsou problémy. Češtinu mám rád, proto jsem se pokusil o nápravu,“ říká ředitel víkendových raftových závodů Jan Vávra. Do propozic tak zanesl odkaz, který by měl nejasnosti a rozdíly odstranit. „Informace jsem našel na stránkách obce Želiv,“ vysvětluje, jak se k pravidlu dostal.

Prostřednictvím odkazu se čtenář dostane na stránky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Z odkazu se dovídáme, že Želiv je rodu mužského neživotného. Protože se předložka „u“ pojí s druhým pádem, tak se závody budou konat u Želiva, pravopisně správně je i u Želivu. Jenže kdo ví… V poznámce odborníků na český jazyk se totiž současně dočteme, že historický původ jména je dnes silně zastřený a že tvary ženského rodu, které se v úzu vyskytují velmi často, nepovažují jazykovědci za chybné.

25. ročník raftového víkendu na Trnávce

Sobota 11. září

9.30 – slalom Mistrovství ČR, Český pohár a Evropský pohár (vše R4) plus hlídky

12.45 – slalom Baraka Cup (R2)

15.00 – sprint Český pohár a Evropský pohár (R4)



Neděle 12. září

11.30 – sjezd Český pohár a Evropský pohár (R4)

13.30 – sjezd nominační závod (R6)