V sobotu 11. září se rozhodovalo o držitelích mistrovských titulů ve slalomu i o konečném pořadí v Českém poháru ve slalomu, sprintu a hlídkách R4 a o konečném pořadí v Baraka cupu R2. O den později skončila sezona ve sjezdu na raftech se čtyřčlennou posádkou a k vidění byl i nominační závod R6 ve sjezdu.

Vodácký areál s umělým kanálem na Trnávce u příležitosti 25. raftového víkendu ukázal letos vodákům vlídnější tvář a potvrdil, že jeho role v kalendáři nejrůznějších vodáckých disciplín je nezastupitelná. Navzdory netradičnímu termínu znovu poskytl podmínky pro kvalitní a dramatický sport. „Trnávka opět ukázala, že pro úspěch na zdejším kanále je potřeba podat špičkové výkony, což platilo v první řadě pro sobotní závody ve slalomu,“ poznamenal ředitel závodů Jan Vávra za pořádající Svaz vodáků České republiky i vodácký klub RK Stan.

Nejpočetněji obsazenou kategorii R4 mužů ve slalomu ovládla v rámci mistrovského závodu posádka TR HIKO, která jako jediná zvládla obě kola bez penalizace. Titul v kategorii žen bral raft TR Omega Tygříci, juniorské soutěže ovládly Youngster YES R4 a Sedmikrásky, šampionát veteránů TR Masters A a soutěž hlídek TR 3xR4.

Nejvíce se na Trnávce dařilo Michaele Kratochvílové, Pavle Procházkové Zuzaně Valtrové a Lence Vandasové, které na raftu TR Omega Tygříci ovládly slalom, sprint, sjezd čtyřčlenných posádek a spolu s Lenkou Bauerovou a Kateřinou Vacíkovu i nominační závod šestek ve sjezdu. Tři prvenství vylovili na Trnávce v kategorii mužů do 23 let Pavel Drastich, Tomáš Raděj, Vítězslav Ručka a Jakub Vyroubal na raftu Youngster YES R4.

Sportu nikterak neublížilo, že se na Trnávce závodilo v náhradním termínu. „Běžně pořádáme raftové závody na Trnávce ve druhé polovině června a k tomuto termínu se chceme za rok opět vrátit, letos jsme kvůli covidové pandemii jarní závody rušili a ty, které zbyly, přesouvali na druhou polovinu léta, proto byl závěr sezony na Trnávce až teď v září,“ vysvětlil důvody netradičního termínu Jan Vávra.

Nakonec byli všichni spokojeni. „Trnávka nebývá pokaždé k účastníkům úplně vlídná, ale letos se naprosto perfektní počasí postaralo o to, že jsme zde našli skvělé podmínky,“ dodával ředitel raftových závodů. Zdejší těžká trať, na které se navíc vlastně vůbec nedá trénovat, byla tak docela příjemným místem pro vyvrcholení sezony.

Přesto zůstane raftová sezona 2021 sezonou, na kterou nebudou vodáci vzpomínat úplně rádi. „Vodákům chyběla pořádná jarní voda. Věříme, že se v příštím roce budeme moci vrátit k obvyklým jarním závodům, na které se milovníci raftingu po zimě každoročně těší,“ dodal Jan Vávra.

Z výsledků 25. ročníku raftového víkendu na Trnávce:

MČR a Český pohár R4 ve slalomu – muži: 1. TR HIKO 167,09, 2. RK Troja 175,71, 3. TR Zubr 184,99. Ženy: 1. TR Omega Tygříci 228,14, 2. MB Bohouš a jeho parta 364,25, 3. RK Troja ů Čoromoro 372,12. Muži do 23 let: 1. Youngster YES R4 232,95. Ženy do 23 let: 1. Sedmikrásky 577,98. Veteráni: 1. TR Masters A 176,94. Hlídky: 1. TR 3xR4 228,91. Baraka Cup R2 – muži: 1. RK Hodonín 232,57. Mix: 1. Mazáci 220,01.

Český pohár R4 ve sprintu – muži: 1. TR HIKO 3:02,48, 2. PRSI Team Mladá Boleslav 3:05,03, 3. RK Hodonín 3:07,53. Ženy: 1. TR Omega Tygříci 3:25,93, 2. RK Troja ů Čoromoro 3:27,83, 3. MB Bohouš a jeho parta 3:32,50. Muži do 23 let: 1. Youngster YES R4 3:14,99. Ženy do 23 let: 1. RC juniorky HANACE 3:51,12. Veteráni: 1. TR Masters A 3:09,79.

Český pohár R4 ve sjezdu – muži: 1. RK Troja 13:57,82, 2. PRSI Team Mladá Boleslav 13:59,38, 3. TR Zubr 14:00,58. Ženy: 1. TR Omega Tygříci 14:47,06, 2. RK Troja ů Čoromoro 15:23,34, 3. MB Bohouš a jeho parta 15:26,83. Muži do 19 let: 1. LET-CI Letohrad 13:14,23. Muži do 23 let: 1. Youngster YES R4 14:21,66. Ženy do 23 let: 1. RC juniorky HANACE 15:21,32. Veteráni: 1. PRSI veterán 14:07,00.

Nominační závod R6 ve sjezdu – muži: 1. PRSI Team Mladá Boleslav 14:49,10. Ženy: 1. TR Omega Tygříci 15:50,60.