Mají kam sáhnout. To je příjemné zjištění pro druholigové kuželkáře Kamenice nad Lipou. Slovan kvůli termínové kolizi se semifinálovým turnajem dorostenecké ligy poslal do zápasu v Dubňanech hned čtyři hráče z týmů z krajského přeboru, přesto nad posledním týmem tabulky slavil vítězství.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

„Je to perfektní. Týmu se to povedlo. Je jen dobře, že když dáme do sestavy hráče z nižších soutěží, tak umíme vítězit. Nic na tom nemění ani fakt, že Dubňany jsou poslední,“ těšilo jindy hrajícího trenéra Karla Dúšku, který tentokrát patřil mezi ty absentující.