Hodně zdrcení jsou z víkendové tragické nehody na českém šampionátu v motokrosu v Pacově pořadatelé závodu. O co šlo? Maďarský šampion Bence Szvoboda má po úderu do hlavy poškozený mozek a v nemocnici bojuje o život. „Bohužel se takové smutné věci při těchto závodech stávají,“ tiše hovořil Stanislav Halaška, předseda Automotoklub Pacov.

Tragédie v podobě vážného zranění maďarského jezdce Szvobody poznamenala víkendový motokrosový šampionát v Pacově. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

O tragické události toho sám příliš nevěděl. „Já při závodech řeším převážně papíry, takže jsem tu situaci ještě neviděl ani na videu,“ prozradil předseda AMK Pacov.

Ten je přesvědčený, že pořadatelé dodrželi všechny předepsané postupy a bezpečnostní opatření. „Jsme přesvědčení, že jsme nic nezanedbali. Na tyto závody jsou sestavené postupy, co všechno musí pořadatel závodu dodržet,“ komentoval.

I přesto ale k podobným událostem, jaká se stala maďarskému závodníkovi Szvobodovi, dochází. „Každý závodník musí na startu počítat s tím, že k něčemu podobnému může dojít. Průměrné rychlosti jsou dnes hodně vysoké, jednotliví závodníci se nahání… Co mám zprávy, tak tady v tom případě šlo i o trochu smůly, kdy jeli dva závodníci těsně za sebou a ten zadní už nestačil reagovat,“ naznačil Halaška.

Současně přiznal, že větší starost mívá promotér akce spíše o zajištění bezpečnosti fanoušků. „Teď to možná vyzní blbě, ale mnohem větší průšvih by pro nás byl, pokud by se něco vážného stalo některému z diváků. Závodník s rizikem možného zranění musí počítat. Třeba nedávno v Kramolíně zemřel přímo při závodě jezdec při sajdkárkrosu. Jak říkám, bohužel se tyto věci stávají,“ krčil rameny.

Už za dva týdny by se přitom v Pacově měl konat další závod. „Nálada v pořadatelském týmu není dobrá. Koho by bavilo pořádat závod, při němž se takto zraní jezdec. Už těžší zranění jsou nepříjemná, natož smrtelná,“ dodal Stanislav Halaška, předseda AMK Pacov.