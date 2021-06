Česká reprezentace na turnaj vyslala pětici závodníků. Na medaili dosáhla jen Jiránková. Dominika Hronová, její kolegyně z pelhřimovského klubu SK Taekwondo Lacek, vybojovala pátou příčku. Ve čtvrtfinále vypadla také Petra Štolbová z Prahy.

Iveta Jiránková byla v kategorii do dvaašedesáti kilogramů druhou nasazenou. Po dvou výhrách s domácími závodnicemi ztroskotala v semifinále s Kanaďankou Skylar Parkovou. Ta už svou přípravu směřuje na účast na olympiádě v Tokiu. „Ukázala, že je hodně dobře připravená. Povedlo se mi skórovat jen párkrát,“ uznala rodačka z Těmic u Kamenice nad Lipou.

I tak si očividně spravila chuť. „Namotivovalo mě to. Dalo mi to další chuť do tréninku i do následující sezony,“ potvrdila. Na americkém kontinentu ještě pár dnů zůstane. Českou reprezentaci čeká v Cancunu společný tréninkový kemp se závodníky z Polska, Dominikánské republiky, Venezuely a domácího Mexika.