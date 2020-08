Taekwondistka Jiránková si užívá zmrzliny, na olympiádu je pořád stejně daleko

Trénuje, bojuje a hlavně čeká. To je aktuální stav pelhřimovské taekwondistky Ivety Jiránkové, jedné ze dvou Češek, které mohou snít o startu na olympiádě v Tokiu. Ta musí napřed do kontinentální kvalifikace a u jejího termínu je stále otazník. Už několik měsíců. „Nepohnulo se to nikam. Jedna varianta je, že bude na konci roku. Druhá počítá se začátkem toho příštího,“ vysvětlila.

Taekwondistka Iveta Jiránková jezdí po soustředěních, u termínu olympijské kvalifikace má zatím otazník. | Foto: Petr Lacek