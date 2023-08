Ani jeden z dvojice třebíčských atletů se na juniorském kontinentálním šampionátu v izraelském Jeruzalémě neprosadil. S bronzovou medailí se ovšem vrací jihlavská sprinterka Nikola Musilová, která byla členkou bronzové štafety na 4 x 100 metrů.

Členka klubu Atletika Jihlava, Nikola Musilová ze Žirovnice, se na juniorském atletickém mistrovství Evropy v Jeruzalémě mohla radovat z bronzové medaile ze štafety 4 x 100 metrů. | Foto: Se souhlasem Nikoly Musilové

Desetibojař Adam Havlíček obsadil se ziskem 7438 bodů třinácté místo. Do Jeruzaléma jel s dva měsíce starým osobním rekordem 7547 bodů, za touto metou zaostal o 109 bodů. V devíti disciplínách skončil talentovaný třebíčský atlet do osmého místa, pouze v dálce se nevešel do nejlepší desítky.

Adama Havlíčka může těšit, že si z juniorského mistrovství Evropy veze dva osobní rekordy. V kouli bral ze 14,67 čtvrté místo, v tyči byl díky výkonu 4,80 třetí. „Adam jel na mistrovství se zraněním, které si přivezl z republiky v Táboře, celý týden před odletem do Jeruzaléma netrénoval, přesto podal solidní výkon. Navíc ho druhý den desetiboje trápily střevní problémy. Víc jsem čekal v disku a oštěpu, body ztratil na čtvrtce, na závěrečné patnáctistovce mu došly síly,“ ohlédl se za výkonem Adama Havlíčka trenér Jiří Kliner.

Věkem stále ještě dorostenec Ondřej Loupal jel do Jeruzaléma pro zkušenosti a u toho také zůstalo. V rozběhu na 400 metrů, z něhož se šlo rovnou do finále, zaběhl čas 47,77 sekundy, byl čtvrtý a do finále se nedostal. Na finále bylo třeba běžet o 59 setin sekundy rychleji, Ondřej Loupal tak skončil na konečném patnáctém místě.

V rozběhu navíc startoval v ne úplně výhodné první dráze, ale podle vlastních slov výkon poznamenalo i vedro, které i Izraeli panovalo. „Vedro bylo opravdu neskutečné,“ říkal v cíli Ondřej Loupal. Současně připomněl, že jel na šampionát především pro zkušenosti, i že to byla jedna z jeho prvních letošních porážek na velké akci. „Poměřit síly se staršími soupeři byl hlavní důvod proč jsem jel. Zkusit si to proti starším, zkušenějším a hlavně rychlejším,“ dodával Ondřej Loupal, který letos dvakrát zlepšil národní dorostenecký rekord, naposledy na 47,07 sekundy, a díky tomuto výkonu ovládl v červenci ve slovinském Mariboru čtvrtku na Evropském olympijském festivalu, mládeže. „Z Jeruzaléma jsem si přivezl zkušenosti, které se mi určitě budou hodit v příští sezoně,“ zdůrazňoval Ondřej Loupal, jehož v Třebíči připravuje Josef Vomela.

Nikola Musilová (Atletika Jihlava), stejně jako Ondřej Loupal stále ještě dorostenka, běžela sprintérskou štafetu společně s Hanou Blažkovou (AK Tišnov), Terezií Táborskou (Sokol Nehvizdy) a Adélou Tkáčovou (AK Emila Zátopka Kopřivnice). Díky vydařeným předávkám, které s děvčaty úspěšně piloval trenér Lukáš Dejdar, prošla štafeta v sezonním maximu 44,84 bez problémů do finále. V něm skončila hned za vítěznými Němkami a druhými Britkami, ve finále vylepšila čas na 44,68. „Holkám se štafeta povedla, je to pěkný úspěch,“ ocenil bronzové umístění Jiří Kliner.

Nadšená z úspěchů mladé atletky byla i její jihlavská trenérka Eva Suchá. „Moc tu medaili Nikče přeju a mám z ní obrovskou radost,“ doplnila Eva Suchá.