I bez trenéra Petera Kostky na lavičce začali házenkáři Nového Veselí sobotní utkání předposledního kola základní části letošního extraligového ročníku na palubovce Kopřivnice na výbornou.

Po sedmi minutách hry totiž vedli o čtyři branky – 1:5. Domácí se však posléze probrali a do šaten se odcházelo za těsného vedení hostujícího souboru – 15:16.

Po změně stran to bohužel vypadalo, jako by obě mužstva nastoupila s jiným týmem. Kopřivnice zlepšila prakticky vše, co se dalo, naopak Nové Veselí vstřelilo první branku až ve čtyřicáté minutě. Postupně tak ve skóre ztrácelo víc a víc.

Sobotní podvečerní zápas tudíž nakonec skončil poměrně jasným rozdílem pěti branek – 32:27.

Na utkání posledního kola základní části letošního extraligového ročníku si musí házenkáři Nového Veselí chvíli počkat. Hráče pražské Dukly totiž na domácí palubovce vyzvou až poslední březnovou sobotu.

KOPŘIVNICE - NOVÉ VESELÍ 32:27

Sestava a branky: Studený, Šimovček – Korbel 6, Kocich 5/2, Ptáčník 5, Dodica 3, L. Bartůněk 2, F. Bartůněk 1, Halíček 1, Halla 1, Krčál 1, Parolly 1/1, Veselý 1, Gregorovič, Melichar, Štohanzl. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. ŽK: 2:3. Vyloučení: 1:4. Bez diváků. Poločas: 15:16.



TABULKA

1. Karviná 20 17 0 3 612:493 34

2. Plzeň 20 15 1 4 614:531 31

3. Lovosice 21 12 3 6 630:600 27

4. Dukla Praha 18 12 2 4 547:475 26

5. Fr.-Místek 21 11 1 9 606:593 23

6. Jičín 21 10 1 10 569:545 21

7. Zubří 21 9 2 10 551:573 20

8. Kopřivnice 20 8 2 10 560:557 18

9. KP Brno 20 7 3 10 508:531 17

10. Hranice 20 6 3 11 482:507 15

11. N. VESELÍ 21 1 4 16 497:596 6

12. Maloměřice 21 3 0 18 485:660 6