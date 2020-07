Novoveselští se po pauze sešli poprvé v neděli. Nešlo však o trénink. „Bylo to takové oficiální zahájení sezony, kde se představily ambice a cíle. Byli tam sponzoři, starosta městyse,“ nastínil trenér Peter Kostka.

O den později už jeho svěřenci museli do sportovního. „Testovali jsme je. Do oběda byly testy rychlostní, večer silové v posilovně. Spolupracujeme s Handball pret a na základě dohody s nimi se od tohoto testování odpíchneme. Po nějaké době proběhnu testy znovu a my uvidíme, jakého progresu kluci dosáhli,“ přibližuje kouč.

Z výkonů byl potěšen. „Čtyři týdny před prvním tréninkem měli individuální kondiční program, který byl součástí letní přípravy. Oni nepřišli z bodu nula, byli připravení a věděli, co je čeká. Svým odhodlaným přístupem mě příjemně překvapili,“ potěšilo Kostku.

O tréninkové náplni má dlouhou dobu jasno. „Každý den už máme naplánovaný. Jdeme dvoufázově. V pondělí, ve středu a v pátek jsou dopoledne silové tréninky, úterky a čtvrtky budou atletické a běžecké,“ prozradil Kostka program.

Nebude to však jen o drilu. Součástí bude míč, který uvidí hráči každý den při odpolední fázi. „Ty časy, kdy hráči míč neviděli dva tři týdny, jsou pryč. My naopak chceme, aby s ním měli kontakt často. Musí s ním stále pracovat. Budeme se věnovat i individuálním činnostem, přihrávkám, střelbě. A protože ta zátěž bude veliká, bude to mít i zábavný charakter,“ slíbil kouč.

Trenéra také těší, jak svěřenci k tréninkům přistupují. „V Novém Veselí je to nastavené velmi dobře. Je radost s takovou partou pracovat,“ povídal otevřeně.

V širším kádru má pětadvacet hráčů. „Dva dorostenci ještě nebyli do přípravy přizváni, jinak se nám hlásili všichni. Jsem rád, že nikdo nemám zdravotní problémy,“ doplnil.

Posupně se bude přidávat i zátěž zápasová. První přípravný duel sehraje Nové Veselí 1. srpna v rakouském Kremsu. „Mně se s nimi podařilo navázat spolupráci ještě v Bratislavě, jsem za takového soupeře rád,“ komentuje Kostka, jehož tým pak sehraje další tři mače. Mezi tím odehraje domácí turnaj Memoriál Josefa Smékala, a na herním soustředění ve slovinském Velenje ho čekají dva zápasy. „Ty už budou takovou generálkou na ligu,“ uzavřel Peter Kostka.