Až na jednu výjimku. V Pelhřimově bude chybět jednička republikového žebříčku Jan Raštica, který vyhrál všechny dosavadní áčkové turnaje.

Vyloženě na škodu to ale není. Otevírá to šance na prvenství pro další hráče, turnaj to z výsledkového hlediska činí nečitelným. „Jmenovat jednoho hráče nejde. To by bylo hádání. Favoritů bude čtyři nebo pět,“ naznačil předseda TK Pelhřimov.

Diváci, kteří dorazí do areálu v Sadech, mohou držet palce i domácím. Hned v dnešní kvalifikaci se představí benjamínek Jakub Baštýř, právo účasti v hlavní soutěži má Jakub Zeman. „Baštýř je mladším žákem první rok. Víc čekáme od Zemana. Myslím si, že by měl projít mezi šestnáct nejlepších nebo možná i osm,“ odhaduje Evžen Reich.

Vítěz bude, pokud jinou vůli neprokáže počasí, znám v úterý. Všechny hrací dny se začíná úderem deváté ranní.