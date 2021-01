Na spočítání zápasů mezi provazy jí stále stačí prsty jedné ruky. Přesto je boxerka Kateřina Vondráčková amatérskou vicemistryní republiky. Stříbro získala v kategorii do pětasedmdesáti kilogramů. „Než jsem začala boxovat, nebyla jsem žádný aktivní sportovec. Je to asi takový mainstream, ale inspirovala mě řada filmů Rocky. Na boxu mě uchvátila ta vůle, jaká je potřeba vynaložit k tomu, aby byl člověk úspěšný,“ svěřila se dvacetiletá slečna z Putimova u Pelhřimova a členka vysočinského klubu Gauner Boxing.

Boxerka Kateřina Vondráčková (na snímku druhá zprava) získala na mistrovství republiky stříbrnou medaili. | Foto: archiv Gauner Boxing Clubu

Až do prosince měla na kontě jen dva oficiální zápasy. Oba sice vyhrála, ale to samotné by ji za normálních okolností na pozvánku na mistrovství republiky nestačilo. Dá se říci, že na něm startovala tak trochu na divokou kartu. „Holek je málo, proto jsem tu možnost dostala,“ nezastírala.