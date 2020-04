Více se exkluzivně pro Deník rozpovídal samotný předseda STK Marián Mitošinka. „Preferujeme dohrání soutěží. Už jen kvůli tomu, že zbývají čtyři kola. Máme téměř jistého vítěze, Podbrezové k jistotě stačí získat dva body,“ vysvětlil, že anulovaní ročníku není v tuto chvíli nejpravděpodobnější verzí, jak se s problematickým stavem vypořádat.

Situace je ale vskutku komplikovaná. Interligu nehrají jen hráči z obou výše zmíněných zemí, ale v barvách slovenských klubů Podbrezové a Trstené startují krajánci ze Srbska a Polska. „Všechno závisí na tom, kdy se otevřou hranice. To je nutná podmínka. V Čechách začíná být situace lepší, my na Slovensku momentálně nesmíme opouštět ani hranice okresu. Shodli jsme se, že rozhodnutí o osudu letošního ročníku je nutné udělat do poloviny května,“ určil deadline Mitošinka.

Vzhledem k tomu, že jednou ze zvažovaných variant, jak dokončit soutěž, jsou dohrávky v červenci, čekají ho složitá jednání. „Musím se spojit s WNBA (mezinárodní asociace – pozn. aut.), protože v takovém případě bychom se dostali do kolize s termíny přestupů a termíny pro přihlášky do evropských pohárů. Až dorazí odpověď, můžeme se bavit dál, jaké budou možnosti,“ vysvětlil.

Případné dohrání soutěže v červenci je opravdu jen jednou ze možností, jak zapeklitý stav vyřešit. Každopádně tou nejbarevnější, která vzbuzuje nejvíce emocí. Nakloněni k ní nejsou v Jihlavě, tamní PSJ je dokonce striktně proti. „My už bychom nejraději sezonu ani nedohrávali a klidně ji anulovali. Po tak dlouhé pauze by to bylo těžké se dostat do nějaké formy,“ reaguje vedoucí mužstva a zároveň i jeden z hráčů KK PSJ Tomáš Valík a dodává: „Možná by to šlo dohrát v květnu nebo v červnu, ale se spoustou dalších klubů jsme se shodli, že v červenci už to možné není. My tento měsíc máme navíc zavřenou kuželnu. Pak je tu další problém. Nejlepší kluby potřebují mít do poloviny července z důvodů přihlášek do evropských pohárů uzavřené soupisky na následující sezónu,“ doplnil.