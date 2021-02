S čelovkou na hlavě, někteří vyrazí i bez osvětlení. Axis noční desítka se v Jihlavě kolem stejnojmené řeky běhá od roku 2016 až se zešeří, a každým rokem je tento netradiční ale hodně zajímavý závod větším a větším lákadlem.

Po loňském „krachu“ kvůli pandemii koronaviru a dvou marných pokusech uspořádat pátý ročník se plánuje letošní díl. A to i přesto, že kvůli vládním restrikcím není stále jisté, zda se poběží.

Vítězové

2016

Muži - Jakub Smetana 32:45

Ženy - Lucie Maršánová 36:50

2017

Muži - Jakub Smetana 32:43

Ženy - Kristýna Dvořáková 38:12

2018

Muži - Jakub Exner 34:29

Ženy - Olga Krčálová 40:57

2019

Muži - Jakub Exner 33:26

Ženy - Petra Kotlíková 39:04

Pořadatelé jsou sice jako na trní, nicméně se rozhodli vyslat do světa zprávu, že už mají pro Axis noční desítku 2021 termín. A tím bude sobota 27. března. „Rozhodl jsem se to zveřejnit proto, protože se mě lidi ptali, jestli to vůbec uspořádáme. A já bych chtěl dodržet ten tradiční termín koncem března,“ informoval Deník ředitel závodu Pavel Hotař.

Je mu však jasné, že stoprocentně to slíbit nemůže. „Byl bych moc rád, kdyby se nám to povedlo, když jsme loni závodit nemohli. A také doufám, že se ta situace bude zlepšovat a bude se to rozvolňovat,“ přál by si. „Každopádně bude záležet na opatřeních a my budeme spolupracovat i s Krajskou hygienickou stanicí. Je i možnost pouštět to po nějakých vlnách. My nějaký plán máme, ale rozhodne vyšší moc,“ doplnil Hotař.

Nicméně víra v úspěšný letošní restart Axis noční desítky je veliká. Proto organizátoři na svých webových stránkách www.nocnidesitka.cz spustili registraci. A ti, co už zaplatili startovné minulý rok, znovu utrácet nemusí. „Všem z loňska jsem to převedl na letošek,“ ujistil šéf závodu, který má v rezervě připravenou i nejednu náhradní variantu. „Pokud by to nevyšlo na jaře, chtěl bych to uspořádat v létě. Podzimní termín se nám loni nevyplatil, takže bychom to nejspíše natlačili někam před prázdniny, doplňuje.

Pětikilometrový okruh vedený povětšinu po cyklostezce kolem řeky Jihlavy se osvědčil. „Trať zůstane stejná, ta se měnit nebude,“ uzavřel Pavel Hotař.