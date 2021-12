Reakce majitelů organizace Oktagon? Okamžitě Roušala vyřadili z listiny zápasů, které se v brněnské Zoner BobyHall uskutečnily ve čtvrtek večer. „Radka Roušala stahujeme z turnaje. O tetování jsme nevěděli a až teď jsme s hrůzou zjistili, co si ze své mládenecké nerozvážnosti nechal vytetovat. On se od svého tetování distancuje, ale v tuhle chvíli to není dost. V organizaci Oktagon by neměl být nikdo s takovým tetováním ani vyfocený, natož aby u nás startoval. Všem se omlouváme, ale za téhle situace u nás Radek Roušal nemůže startovat,“ vysvětlila organizace Oktagon před akcí na svých sociálních sítích.

Roušal zaskakoval na poslední chvíli, když pořadatelům vypadli bojovníci kvůli pozitivním testům na koronavirus. Měl se utkat se Slovákem Nikolasem Krivákem. Místo brněnského borce narychlo nastoupil Luděk Greguš.

Fotky Roušala z vážení vyvolaly vlnu nevole. Šestadvacetiletý bojovník vysvětloval tetování mladickou nerozvážností. „Vyrůstal jsem v problematické komunitě lidí, kvůli které vzniklo tohle tetování. V té době jsem nevěděl co se životem, byl jsem mladý a tohle tetování byla hloupost. Později jsem začal dělat bojové sporty, které mě přivedly k úplně jinému životu a pohledu na svět. Tetování, kterých lituji, mám víc, všechny je postupně přetetovávám. Svým vyjádřením se tak chci i omluvit,“ vzkázal redakci eXtra.cz.

Hitler? „Můj děda“

Zápasník s přezdívkou Rouchy nyní musí přijmout kritiku, která se na něj snáší. A oprávněně. Před lety se dokonce na svém Instagramu chlubil Hitlerovou podobiznou a mluvil o něm jako o „svém dědovi“.

Za svého bojovníka se postavil brněnský klub Muay Thai. „S Radkem jsme situaci řešili a na odstranění tetování, které podle jeho slov vzniklo před lety v mladické nerozvážnosti, je již delší dobu objednaný s termínem na leden. Nabídka na zápas však přišla na poslední chvíli, před jeho odstraněním. Náš gym je jednoznačně proti projevům jakékoli rasové či jiné diskriminace a nesnášenlivosti. Potkávají se u nás lidé všech národností a barvy kůže, spolupracujeme s různými neziskovými organizacemi, včetně těch, které se věnují práci s minoritami. Zároveň ale i podáváme pomocnou ruku těm, kteří se dokážou poučit ze svých chyb a omylů,“ napsal oddíl na sociální sítě.

S rozhodnutím pořadatelů nepustit Roušala na Oktagon 30 souhlasí také brněnská thajboxerská legenda Tomáš Hron. „Naprosto chápu, jak se k tomu Oktagon postavil, že se distancuje od takových projevů. Něco podobného se stalo v organizaci Glory, která nepustila do zápasu borce, jenž propagoval Islámský stát. Na druhou stranu bych toho kluka neodsuzoval, byl mladý ocas, ale nemyslím si, že je nějaký radikál. Ublížil jen sám sobě, nikomu jinému,“ řekl Deníku Rovnost Hron, který ve středu večer v pražské Lucerně porazil o dvacet let mladšího soupeře Gabrijela Ojdaniče z Chorvatska na body a získal český mezinárodní titul WAKO Pro.