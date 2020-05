Pro něj se jedná o dostatečně známého hráče. Shouman v české nejvyšší soutěži působil poslední tři sezony. Zatímco v prvních dvou měl úspěšnost vyhraných zápasů kolem padesáti procent, v té minulé už vyhrál sedmnáct zápasů a jen z deseti odcházel v roli poraženého. „Je to atraktivní hráč. Neskutečný bojovník, několikrát už porazil i Treglera, což zase dokládá jeho herní kvality,“ těší se z doplnění kádru.

Přesto Miroslav Jinek chystá přivést ještě větší esa. I to dokládá, jakou roli by měl Mohamed Shouman v brodském klubu mít. „Elem je na tom podobně jako Vožický, měl by být naší trojkou. Počítáme s tím, že by se úspěšností vyhraných zápasů měl pohybovat kolem šedesáti procent,“ kalkuluje šéf HB Ostrov.

Shouman bude paralelně hrát i nejvyšší soutěž v Egyptě, tohle mezinárodní řády ve stolním tenisu umožňují. I proto bude v Havlíčkově Brodě jen občas, vše bude navázáno na vízové možnosti. „Počítáme s tím, že nám odehraje polovinu zápasů,“ vysvětlil Jinek s dodatkem, že hráč je pro klub zajímavý i z jiného důvodu: „Vzhledem k tomu, že v Egyptě je průměrný plat asi dvě stě dolarů, tak ani on není drahý. Čeští hráči podobných kvalit by si řekli o více peněz,“ doplnil.

HB Ostrov po postupu do nejvyšší soutěže v předstihu vyhlásil velký cíl. Chce titul. Kádr hodlá poskládat hvězdný. Mohamed Shouman je třetím, kdo ho spoluvytváří. Extraligovou jistotu v předstihu dostal talentovaný mladík Radek Skála, z KT Praha se vrátil bývalý reprezentant Bohumil Vožický.